Полиция Сумщины разыскивает сотрудников

На Сумщине объявлен конкурс на замещение 25 вакантных должностей работников полиции Сумской области. Масштабная кампания началась 16 января и продлится 45 суток, — сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области.

На службу приглашаются граждане Украины не моложе 18 лет. Кандидат должен иметь высшее образование, знать персональный компьютер на уровне уверенного пользователя, а также свободно владеть украинским языком, быть патриотически-настроенным и хотеть положительных перемен в государстве.

На сегодня объявлен набор кандидатов на замещение 25 вакантных должностей в службе уголовного розыска. Конкурс состоится в несколько этапов:

1. Заполнение анкеты и подача необходимых документов;

2. Тестирование (оценка уровня логического и аналитического мышления, профессиональных знаний);

3. Медицинское обследование (выясняется пригодность гражданина к службе по состоянию физического и психического здоровья);

4. Сдача физических зачетов (бег на 100 и 1000 м, отжимание);

5. Психологическое тестирование;

6. Интервью с полицейской комиссией (кандидат оценивается на соответствие требованиям должности);

7. Специальная проверка (проверяются сведения о кандидате относительно существования ограничений, связанных с принятием на службу в полиции);

8. Собеседование с членами полицейской комиссии.

По словам Тамары Прокопенко, заместителя начальника Управления кадрового обеспечения ГУНП области, те лица, что после прохождения отбора получат наивысший рейтинг успеваемости, будут направлены на четырехмесячные курсы первичной подготовки. После окончания которых они будут назначены на должность и приступят к исполнению служебных обязанностей.

Заполнить соответствующую анкету в режиме он-лайн можно на сайте ГУНП в Сумской области. Также документы можно подать в сектор кадрового обеспечения территориального отдела полиции или Управления кадрового обеспечения ГУНП области по адресу: г.Суми, вул.Г.Кондратьева, 23, каб. 301 (call-центр). Телефоны для справок в Сумах: (0542) 66-70-46, 66-71-13.