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Полиция Сумщины просит помочь установить личность погибшего

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Полиция Сумщины просит помочь установить личность погибшего

Обгоревшее тело неизвестного человек было найдено в лесополосе вблизи автодороги «Копти-Глухов-Бачевск», на расстоянии около 2-х км от города Кролевец в направлении села Лапшин 19 июня.
По данному факту в следственным управлением ГУНП в Сумской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство.
К этому времени в полицию не поступало ни одного заявления по поводу розыска человека, похожего по приметам на погибшего.
Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет установить личность погибшего, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону (0542) 667-174 или на линию 102.
Анонимность гарантируем, — сообщает Отдел коммуникации полиции ГУНП в Сумской области.

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