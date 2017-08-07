Полиция Сумщины просит помочь установить личность погибшего

Обгоревшее тело неизвестного человек было найдено в лесополосе вблизи автодороги «Копти-Глухов-Бачевск», на расстоянии около 2-х км от города Кролевец в направлении села Лапшин 19 июня.

По данному факту в следственным управлением ГУНП в Сумской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство.

К этому времени в полицию не поступало ни одного заявления по поводу розыска человека, похожего по приметам на погибшего.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет установить личность погибшего, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону (0542) 667-174 или на линию 102.

Анонимность гарантируем, — сообщает Отдел коммуникации полиции ГУНП в Сумской области.