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Полиция Сум «получила» по заслугам. А могли и уволить

Сегодня, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы
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Полиция Сум «получила» по заслугам. А могли и уволить

За просчеты в служебной деятельности ряд руководителей Сумского отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. За недостаточный контроль за подчиненным личным составом был строго предупрежден заместитель начальника Сумского отдела полиции, который отвечает за направление работы с превентивной деятельностью. Принято решение в марте текущего года заслушать данного руководителя, после чего решить вопрос о целесообразности его пребывания в занимаемой должности. На просчеты в служебной деятельности также строго указали и отдельным работникам следствия и оперативных подразделений. А вот начальник сектора отдела превенции получил понижение в занимаемой должности.
Решение принял начальник ГУНП области Николай ЛУШПИЕНКО по результатам целевой проверки оперативно-служебной деятельности Сумского отдела полиции, — сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Сумской области

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