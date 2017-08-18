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Полиция расследует смерть студента сумского вуза

Сегодня, 07:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Полиция расследует смерть студента сумского вуза

В ночь на 5 сентября у железнодорожных путей на участке Сумы-Торопиловка было найдено тело 21-летнего студента местного вуза Владимира Фенченко. Тело парня между железнодорожными путями в два часа ночи обнаружил машинист поезда, применивший экстренное торможение. Он также сообщил в правоохранительные органы.
Как сообщает сайт 0542, Владимир вечером 4 сентября возвращался с Курского микрорайона от друзей в общежитие на ул. Роменской. Он сел в маршрутное такси №19, и через некоторое время связь с ним была потеряна. И уже в 02:00, 5 сентября было найдено его тело. Если кто-то в период с 19:30-21:00 4 сентября ехал маршрутным такси № 19 и мог видеть Владимира или же вам известны детали этого события, пожалуйста, позвоните по номеру 0662671314 (мама Владимира) или 102. Помогите родным узнать правду.
Анатолий Поляченко, «Панорама» №39

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