Политики Сумщины: Биркун вместо Демехи (видео)

Во фракции «Cвобода» Сумского облсовета новый председатель. Им стал Николай Биркун. Мужчине 50 лет. Имеет высшее образование инженера-строителя путей сообщения. Сейчас работает мастером Конотопской дистанции пути Укрзализныци. На выборах 2015 впервые стал депутатом, — сообщает UA:СУМИ.

По информации уполномоченного ВО «Свобода» в Сумской областной партийной организации Игорь Швайка, предварительного главы Сергея Демеху решением партии исключили из всеукраинского объединения за то, что он согласился возглавить земельную постоянную комиссию в облсовете без согласования с партией. Его же заместителю Елене Сердюк объявили выговор за то, что она ушла с должности председателя бюджетной комиссии, также без согласования с партией.

«Решение фракции было, что я иду на должность главы земельной комиссии, Елена Сердюк принял решение, чтобы подать заявление на самоустранение от председателя бюджетной комиссии и мы шли с такой позицией на сессию. Но за 5 минут до начала сессии приехал уполномоченный в Сумской областной организации Игорь Швайка, который без объяснений за 5 минут до начала сессии сказал, что решение партии, чтобы Елена Сердюк отозвала заявление, а я не возглавлял эту комиссию. Мы, посоветовавшись непосредственно на сессии приняли решение голосовать так, вопреки», — сообщил Сергей Демеха.

Политолог Андриана Костенко и исключения назвала инструментом политического давления на человека, который не стал угодной для политической силы.