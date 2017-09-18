Политические симпатии украинцев (инфографика)

Очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва пройдут 27 октября 2019 года. Сайт «24″ решил проанализировать, какими были рейтинги партий и кандидатов в президенты на выборах 2014 года, и как они изменились сегодня. Для анализа мы выбрали данные опроса «Центра Разумкова» за разные годы.

В частности, недавно социологи из «Центра Разумкова» обнародовали свежие результаты опроса относительно электоральных симпатий украинцев. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись сегодня, в парламент прошли бы «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (13,6%), ВО «Батькивщина» (10%), Партия «Гражданская позиция» (8,9%), Партия «Оппозиционный блок» (8,6%), партия «За Жизнь» (6,8%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,5%), «Объединение «Самопомич» (5,9%). Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Интересно, что партия «Народный фронт», которая на выборах 2014-го была одним из фаворитов, сегодня вообще не имеет шансов попасть в Раду. Уменьшилась также поддержка президентского «Блока Петра Порошенко», «Оппозиционного блока», Радикальной партии и «Объединение «Сомопомич». Зато существенно укрепила позиции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.



Кроме того, неплохие шансы пройти в Раду имеют некоторые партии, которые сейчас не представлены в парламенте. Это «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, которая на выборах 2014-го получила 3,1% голосов, а сегодня имеет рейтинг 8,9%. Также может пройти в Раду партия Рабиновича «За жизнь» – сегодня за нее проголосовали бы 6,8% украинцев. Партия Михеила Саакашвили (мы собрали данные опросов относительно всех украинских партий, где среди организаторов был Саакашвили) между тем лишь теряла рейтинг, однако осенью прослеживается некоторое повышение симпатий.

«Свобода», «Правый Сектор» и «Национальный корпус», объединившись, немного укрепили рейтинг, и все равно не проходят в Раду.

В парламент 9-го созыва имеют шансы пройти партии, которые сейчас не представлены в Раде

Если бы сегодня проходили выборы Президента Украины, то в пятерку фаворитов попали бы Петр Порошенко (14%), Юлия Тимошенко (8,4%), Анатолий Гриценко (7,2%), Юрий Бойко (6,8%) и Олег Ляшко (6,3%). Среди политиков, которые, по результатам опросов, имеют шансы стать Президентом Украины, укрепили свои рейтинги Анатолий Гриценко, Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Порошенко и Тимошенко имеют самые высокие рейтинги среди кандидатов в президенты