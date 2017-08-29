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Полеты во сне и наяву в Сумах

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Полеты во сне и наяву в Сумах

25-летний парень в состоянии наркотического опьянения упал из окна. Врачи диагностировали у него сочетанную скелетную травму, сложный перелом руки и перелом костей пяток со смещением, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
20 сентября на ул. Романа Атаманюка в Сумах из окна лестничной клетки между 5 и 4 этажами пятиэтажного жилого дома на карниз подъезда упал человек, — гласит сообщение Управления ДСНС Украины в Сумской области.
Информация о необходимости оказания помощи поступила к спасателям в 4:08.
На место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и бригада экстренной медицинской помощи. С помощью выдвижной лестницы спасатели вместе с медиками попали на карниз. Врачи осмотрели пострадавшего и позволили его транспортировать. Работники Службы спасения на носилках через окно спустили мужчину в подъезд. Оттуда его вынесли на улицу к карете «скорой». После оказания необходимой помощи пострадавшего доставили в больницу.
В спасательной операции были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
По данным полиции, по состоянию на 20 сентября на территории Сумской области зафиксированы 67 несчастных случаев, в котором погибли 49 человек (в прошлом году на эту же дату – 133 с 83 погибшими).

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