Полеты во сне и наяву в Сумах

25-летний парень в состоянии наркотического опьянения упал из окна. Врачи диагностировали у него сочетанную скелетную травму, сложный перелом руки и перелом костей пяток со смещением, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

20 сентября на ул. Романа Атаманюка в Сумах из окна лестничной клетки между 5 и 4 этажами пятиэтажного жилого дома на карниз подъезда упал человек, — гласит сообщение Управления ДСНС Украины в Сумской области.

Информация о необходимости оказания помощи поступила к спасателям в 4:08.

На место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и бригада экстренной медицинской помощи. С помощью выдвижной лестницы спасатели вместе с медиками попали на карниз. Врачи осмотрели пострадавшего и позволили его транспортировать. Работники Службы спасения на носилках через окно спустили мужчину в подъезд. Оттуда его вынесли на улицу к карете «скорой». После оказания необходимой помощи пострадавшего доставили в больницу.

В спасательной операции были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

По данным полиции, по состоянию на 20 сентября на территории Сумской области зафиксированы 67 несчастных случаев, в котором погибли 49 человек (в прошлом году на эту же дату – 133 с 83 погибшими).