На Сумщине в Свесе есть необычный памятник — поле имени кавалера ордена Ленина Сергея ОШОМКА – воина-интернационалиста, погибшего 24 октября 1987 г. в ДРА.
«Во время путешествия в Свесу увидела поле в честь погибшего в Афганистане жителя Ямполя. Поле подсолнухов. Безбрежное и яркое. Живое. С цветами, которые смотрят на солнце.
Ненавижу памятники над дорогами. Но цветущее поле – такого памятника достойны погибшие украинцы», — написала на своей странице в фейсбуке представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию в Сумской области Лариса ЯКУБЕНКО.
Поле для воина: памятник на Сумщине (фото)
На Сумщине в Свесе есть необычный памятник — поле имени кавалера ордена Ленина Сергея ОШОМКА – воина-интернационалиста, погибшего 24 октября 1987 г. в ДРА.
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