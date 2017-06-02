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20.06 Вторник

Полагайтесь на себя: гороскоп на 20 июня

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Полагайтесь на себя: гороскоп на 20 июня

Следует во всём полагаться лишь на себя и не тратить внимание на посторонние советы. Все рекомендации, полученные в этот день, будут отличаться излишней субъективностью, что может привести к непредсказуемым последствиям при решении того или иного вопроса.
Овен:
Овны серьёзно подойдут к решению семейных вопросов. Вы пригласите домашних на разговор, в ходе которого подтвердится, что вашу личную позицию полностью поддерживает большинство ваших родных.
Телец:
Тельцы в этот день потратят много времени на пребывание в дорожной пробке. Чтобы утомительное ожидание перестало вас раздражать, найдите подходящего собеседника в социальных сетях, тем более что сегодня в процессе интернет-переписки вам удастся узнать много нового.
Близнецы:
У Близнецов в этот день произойдёт много позитивных событий. Однако вечером случится крупный внутрисемейный инцидент, который бесследно развеет ваше хорошее настроение и заставит вас на долгое время замкнуться в себе.
Рак:
Ракам сегодня суждено получить море позитива от общения с младшими членами семьи. Отдых, проведённый совместно с ребёнком, подарит вам незабываемые ощущения и полную уверенность в том, что вы являетесь идеальным родителем.
Лев:
Львам сегодня предстоит стать случайным свидетелем драмы, которая разыграется в жизни кого-то из близких друзей. Человеку, который решил порвать с супружеской жизнью и ушёл из дома, вы предложите свою моральную поддержку и временное пристанище.
Дева:
Девы будут с удовольствием получать многочисленные знаки внимания от своей второй половинки. Вам польстит, что ваш любимый человек сам решил оживить отношения, а потому стал невероятно ласков и романтичен как в первые дни после знакомства.
Весы:
В жизни Весов в этот день произойдут незапланированные перемены. Вам останется лишь смиренно принять такой оборот Судьбы, а затем попытаться отыскать в случившемся хотя бы один несомненный плюс.
Скорпион:
Скорпионам сегодня не понравится многое из происходящего. Вы будете негодовать, когда не выполнит данное вам обещание кто-то из близких друзей, но и семья не станет для вас отдушиной, так как кто-то из родственников вас серьёзно обидит.
Стрелец:
Стрельцам на сегодняшний день следует отказаться от инноваций в своей супружеской жизни. Вторая половинка скрипя сердце согласится на предложенные вами перемены, но в последний момент передумает и обвинит вас в излишней склонности к экспериментам.
Козерог:
Козероги сегодня смогут избежать крупного скандала со своим любимым человеком. Ваша пассия с радостью примет приобретённый вами презент и пообещает, что забудет о неприятном инциденте, который совсем недавно вы спровоцировали.
Водолей:
Водолеям следует сохранять максимальную осторожность во время поездок на автомобиле и прогулок пешком. Для вас повышается риск травм, падений и серьёзных ушибов, по вине которых вы несколько дней будете вынуждены провести в постели.
Рыбы:
Рыбы сегодня будут меланхолично вспоминать свой недавний роман. Однако эта ностальгия бесследно пройдёт, как только на вашем пороге появится давний приятель, вместе с которым вы отправитесь в ночной клуб или на вечеринку.

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