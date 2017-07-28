Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.10 Пятница

Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы

Сегодня, 11:01 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы

Покров Пресвятой Богородицы – великий праздник, установленный в честь явления Богородицы блаженному Андрею.

В этот день верующие обращаются с молитвой к Пресвятой Богородице, просят у нее здоровья, защиты, помощи и содействия в семейной жизни и любви. Считается, что ровно год – до следующего Покрова, Богородица будет хранить и оберегать всех, кто ее об этом попросил.

Праздник Покрова — прекрасный повод вспомнить о том, что Пресвятая Богородица есть любовь, жалость и милосердие, прощение и заступничество. Божия Матерь Пречистая всегда простирает молитвенный покров над православными христианами и умоляет Сына Своего Господа нашего о даровании всем нам вечного спасения.

В Покров девушкам, желающим выйти замуж, следует прийти в церковь до начала праздничного богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни.

Люди женатые в этот день идут в храм всей семьей. Они вместе молятся о милости и заступничестве Матери Божией. Дома могут остаться только совсем немощные и очень маленькие дети.

Покров принято встречать весело, можно приглашать к себе гостей, или же ходить в гости самим. Однако устраивать слишком пышные и громогласные празднества не стоит.

Этот православный праздник, вобрал в себя много из народных суеверий. Православным же не следует обращать на народные языческие традиции, а помнить что Пресвятая Богородица всегда защищала верующих и молилась о них и нам нужно молится и спрашивать у Царицы Небесной защиты и помощи.

Возникновение праздника Покрова дня уходит своими корнями к 910 году. Слово «покров», и, соответственно сам праздник происходит от того, что во время служения верующие Андрей и Епифаний узрели Богородицу, парящую над головами людей и раскинувшую над всеми свое белоснежное покрывало, называвшееся покров.

Это произошло во время молитвы прихожан дабы избавится от врага. В то время Константинополь был взят в осаду неприятелем, и император Лев вместе со своей женой молился в церкви.

 Покров праздник, значение, история

В этот момент появилась Богородица, она накрыла молящихся покровом, символизируя свою защиту над прихожанами. Явление ее придало силы оборонявшимся, и, собрав все свои силы они выстояли и победили врагов своих. Поэтому праздник символизируется победой христиан над неверующими.

После божественного видения Андрей юродивый вместе со своим верным учеником стал ходить по городам русским, рассказывая всем о видении чудном. Но народ не принимал и не верил его рассказам. Над ним смеялись и называли обманщиком. Но Господь Бог наградил Андрея прозорливостью.

На православной Руси праздник сей появился благодаря старанию князя Боголюбского Андрея, который приходился самому Владимиру Мономаху родным внуком. В 12 веке был возведен первый храм во имя Богородицы. А в 1164 году при активной помощи Великого князя праздник стал отмечаться православной церковью. В 12 веке на новгородской земле стоял монастырь Покрова. В Москве по распоряжению Ивана Грозного был воздвигнут собор Покрова Богоматери у храма Василия Блаженного.

Покров Пресвятой Богородицы традиции

 До начала праздника Покрова все крестьяне старались завершить сбор выращенного урожая, а также сделать все необходимые заготовки и запасы на долгую суровую зиму. Была традиция уже не пасти домашний скот на лугах, а держать в загонах и хлевах. Начало Покрова праздника означало завершение крестьянских работ, начиналась пора отдыха до следующей весны.

 Праздник Покрова символизировался с покровителем русских свадеб. Все незамужние девушки молились, прося святых поскорее послать желаемого жениха. Поэтому все девицы обязательно ходили в церковь, ставили свечи возле Богородицы. Девушки надевали свои самые красивые наряды. Старались быть красивее всех остальных.

 Ведь, обычно, на Покров выпадал первый снег. А белое покрывало на земле сравнивали с подвенечной фатой. Бытовала в народе примета, что чем больше снега выпадет на Покров день, тем больше свадеб случится в этом году. Вообще, праздник все старались провести как можно более ярко. Было поверье, что праздничный день надо провести весело.

 Приметы и поверья

 Существовала девичья примета, если весело пройдет этот день, то долгожданный жених обязательно появится. Девушки с нетерпением ожидали праздника Покрова, потому что к нему приурочены народные гадания, помогающие им найти жениха и выйти удачно замуж.

 Накануне Покрова девушки гадали: для совершения гадания они сами пекли маленький ржаной хлебец и мяли льняной пучок. Вечером ржаной хлеб и пучок льна несли в сарай, ставили жерди, приговаривая: » Суженый мой, миленький мой, приходи сегодня в ригу, на работу насмотрися, из окошка покажися».

В это время девушка не должна была говорить, а молча и терпеливо дожидаться жениха, стоя при этом в овине около окошка. Девушки не решались проводить ночь в овине, и поэтому, оставив лен и хлеб, уходили домой до рассвета. А после утренней церковной службы втайне давали съесть ржаной хлеб понравившемуся парню, а льняную нитку оставляли в его кармане. И если задуманное удавалось, то парень обязательно отвечал взаимностью.

К окончанию праздника Покрова заканчивалось в деревнях время хороводов, и начинались домашние посиделки, когда долгими осенними и холодными зимними вечерами девушки рукодельничали, занимаясь прядением, вышиванием, под песни и колядки. Также проводили обряд так называемого запекания в доме углов. Это делалось для сохранения тепла в доме.

В день Покрова можно обращаться к Пресвятой Богородице с молитвами и любыми молитвенными прошениями о помощи и защите. Считается, если искренне попросить Богородицу о покровительстве именно в этот день 14 октября, то она будет оберегать вас, покроет своим покровом, целый год до следующего праздника. Предлагаем вам молитвы иконе Покрова и на замужество.

Молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори.

Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва иконе Покров Богородицы

«Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь».

«Пресвятая Богородице, прими молитвы сии с великой надеждой и верой на Твое безмерное милосердие возносимые, помилуй, заступи, спаси, сохрани и защити мя, рабу (раба) Божью (его) (имя), от всякого зла и покрый мя и мою семью (дом) честным твоим Молитвенным Покровом от всякой беды, напасти и колдовства в год сей». (Далее можно добавить свои искренние просьбы: о замужестве, удачи в делах и т.д.)

 Молитвы на Покров о помощи и защите 

«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

Молитвы созданы не только для Бога, но и для самого человека. Читая текст, который направлен на путь истины и очищения себя, человек со временем от души этим проникается, настраивается на хорошее, улучшается состояние энергетики, а это конечно ведет ко всем улучшениям в жизни. Ведь хорошее притягивает только хорошее. Молиться можно как дома, так и в церкви.

Если девушка или женщина хочет выйти замуж, она читает молитвы на замужество. Повторяя по несколько раз такие молитвы женщина внутренне готовится к замужеству и самое главное к большой работе над собой именно в браке, в результате она знакомится с мужчиной.

Покров считают девичьим праздником и великим покровителем свадеб, молитвы на замужество в этот день обладают особой силой, поэтому каждая девушка или женщина, которая хочет выйти замуж, знает о том, что на Покров нужно встать раньше всех, обязательно зажечь свечу и помолиться Богородице о скорой свадьбе и о достойном женихе.

Если вы хотите побыстрее выйти замуж, а парень или мужчина не торопится делать вам предложение, обязательно попробуйте этот православный заговор на замужество:

Читать три раза на Покров, во время утренней службы:

«Пресвятая Богородица, покрой землю снежком, а меня женишком.Да будет так. Аминь.

Молитва на замужество на Покров Пресвятой Богородицы

«О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

  http://www.nicelady.ru

Напечатать Письмо автору Просмотров 103 699 Комментариев 0

читайте также
Идея на выходные: уикэнд в Могрице
Идея на выходные: уикэнд в Могрице
28.07.2017, 16:02 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 28.07.2017, 16:02 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Все Просмотров 299 Комментариев 0
Центр Сум снова ремонтируют (фотофакт)
Центр Сум снова ремонтируют (фотофакт)
25.07.2017, 13:51 Новость
Панорама Панорама 25.07.2017, 13:51 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество Регион: Сумы Просмотров 737 Комментариев 0
Сумской спортсмен нуждается в помощи
Сумской спортсмен нуждается в помощи
25.07.2017, 12:13 Новость
Панорама Панорама 25.07.2017, 12:13 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Личность, Происшествия, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 112 Комментариев 0
Тепловики отступили: тепло в Сумах не подорожает
Тепловики отступили: тепло в Сумах не подорожает
24.07.2017, 14:08 Новость
Панорама Панорама 24.07.2017, 14:08 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регионы: Все Просмотров 222 Комментариев 1
Родные кадры: суманин возглавил сумскую прокуратуру
Родные кадры: суманин возглавил сумскую прокуратуру
24.07.2017, 13:08 Новость
Панорама Панорама 24.07.2017, 13:08 Категория: Новость Рубрики: Закон, Личность, Общество Регион: Сумы Просмотров 123 Комментариев 0
В Сумах на Партизанской роют окопы (видео)
В Сумах на Партизанской роют окопы (видео)
24.07.2017, 09:08 Новость
Панорама Панорама 24.07.2017, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество Регион: Сумы Просмотров 285 Комментариев 0
Верховная Рада ушла на каникулы: что обещали и не сделали (инфографика) 3 фото
Верховная Рада ушла на каникулы: что обещали и не сделали (инфографика)
20.07.2017, 10:02 Новость
Панорама Панорама 20.07.2017, 10:02 Категория: Новость Рубрики: Выборы, Закон, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 134 Комментариев 0
7 фото
В Сумах отгудел граффити фестиваль (фоторепортаж)
17.07.2017, 09:08 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 261 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В селі Нова Слобода відкрили музей Горюнської культури
10.10.2017, 11:56
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:56 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 104 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 480 Комментариев 0
Опросы

Принятая Верховной Радой пенсионная реформа это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
последние комментарии
Juhi Parmar Parmar к материалу
Действуйте логично: гороскоп на 12 октября
Hello guys! I am Juhi Parmar and I am one of the most Beautiful model escorts in Mumbai offering my ...
Вчера, 14:49
Тарас Груз к материалу
Шкафы-купе в прихожую
Красивая и недорогая коллекция https://mebel-24.com.ua/shkafu-kupe/ с быстрыми сроками.
07.10.2017, 17:25
Сергей Федоров к материалу
Как за год изменились цены в Украине (инфографика)
Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте пытаются незаметно протянуть возможность отстрела недовольного ими народа через "закон" про реинтеграцию Донбасса, ...
05.10.2017, 22:13
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII