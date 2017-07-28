Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы

Покров Пресвятой Богородицы – великий праздник, установленный в честь явления Богородицы блаженному Андрею.

В этот день верующие обращаются с молитвой к Пресвятой Богородице, просят у нее здоровья, защиты, помощи и содействия в семейной жизни и любви. Считается, что ровно год – до следующего Покрова, Богородица будет хранить и оберегать всех, кто ее об этом попросил.

Праздник Покрова — прекрасный повод вспомнить о том, что Пресвятая Богородица есть любовь, жалость и милосердие, прощение и заступничество. Божия Матерь Пречистая всегда простирает молитвенный покров над православными христианами и умоляет Сына Своего Господа нашего о даровании всем нам вечного спасения.

В Покров девушкам, желающим выйти замуж, следует прийти в церковь до начала праздничного богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни.

Люди женатые в этот день идут в храм всей семьей. Они вместе молятся о милости и заступничестве Матери Божией. Дома могут остаться только совсем немощные и очень маленькие дети.

Покров принято встречать весело, можно приглашать к себе гостей, или же ходить в гости самим. Однако устраивать слишком пышные и громогласные празднества не стоит.

Этот православный праздник, вобрал в себя много из народных суеверий. Православным же не следует обращать на народные языческие традиции, а помнить что Пресвятая Богородица всегда защищала верующих и молилась о них и нам нужно молится и спрашивать у Царицы Небесной защиты и помощи.

Возникновение праздника Покрова дня уходит своими корнями к 910 году. Слово «покров», и, соответственно сам праздник происходит от того, что во время служения верующие Андрей и Епифаний узрели Богородицу, парящую над головами людей и раскинувшую над всеми свое белоснежное покрывало, называвшееся покров.

Это произошло во время молитвы прихожан дабы избавится от врага. В то время Константинополь был взят в осаду неприятелем, и император Лев вместе со своей женой молился в церкви.

Покров праздник, значение, история

В этот момент появилась Богородица, она накрыла молящихся покровом, символизируя свою защиту над прихожанами. Явление ее придало силы оборонявшимся, и, собрав все свои силы они выстояли и победили врагов своих. Поэтому праздник символизируется победой христиан над неверующими.

После божественного видения Андрей юродивый вместе со своим верным учеником стал ходить по городам русским, рассказывая всем о видении чудном. Но народ не принимал и не верил его рассказам. Над ним смеялись и называли обманщиком. Но Господь Бог наградил Андрея прозорливостью.

На православной Руси праздник сей появился благодаря старанию князя Боголюбского Андрея, который приходился самому Владимиру Мономаху родным внуком. В 12 веке был возведен первый храм во имя Богородицы. А в 1164 году при активной помощи Великого князя праздник стал отмечаться православной церковью. В 12 веке на новгородской земле стоял монастырь Покрова. В Москве по распоряжению Ивана Грозного был воздвигнут собор Покрова Богоматери у храма Василия Блаженного.

Покров Пресвятой Богородицы традиции

До начала праздника Покрова все крестьяне старались завершить сбор выращенного урожая, а также сделать все необходимые заготовки и запасы на долгую суровую зиму. Была традиция уже не пасти домашний скот на лугах, а держать в загонах и хлевах. Начало Покрова праздника означало завершение крестьянских работ, начиналась пора отдыха до следующей весны.

Праздник Покрова символизировался с покровителем русских свадеб. Все незамужние девушки молились, прося святых поскорее послать желаемого жениха. Поэтому все девицы обязательно ходили в церковь, ставили свечи возле Богородицы. Девушки надевали свои самые красивые наряды. Старались быть красивее всех остальных.

Ведь, обычно, на Покров выпадал первый снег. А белое покрывало на земле сравнивали с подвенечной фатой. Бытовала в народе примета, что чем больше снега выпадет на Покров день, тем больше свадеб случится в этом году. Вообще, праздник все старались провести как можно более ярко. Было поверье, что праздничный день надо провести весело.

Приметы и поверья

Существовала девичья примета, если весело пройдет этот день, то долгожданный жених обязательно появится. Девушки с нетерпением ожидали праздника Покрова, потому что к нему приурочены народные гадания, помогающие им найти жениха и выйти удачно замуж.

Накануне Покрова девушки гадали: для совершения гадания они сами пекли маленький ржаной хлебец и мяли льняной пучок. Вечером ржаной хлеб и пучок льна несли в сарай, ставили жерди, приговаривая: » Суженый мой, миленький мой, приходи сегодня в ригу, на работу насмотрися, из окошка покажися».

В это время девушка не должна была говорить, а молча и терпеливо дожидаться жениха, стоя при этом в овине около окошка. Девушки не решались проводить ночь в овине, и поэтому, оставив лен и хлеб, уходили домой до рассвета. А после утренней церковной службы втайне давали съесть ржаной хлеб понравившемуся парню, а льняную нитку оставляли в его кармане. И если задуманное удавалось, то парень обязательно отвечал взаимностью.

К окончанию праздника Покрова заканчивалось в деревнях время хороводов, и начинались домашние посиделки, когда долгими осенними и холодными зимними вечерами девушки рукодельничали, занимаясь прядением, вышиванием, под песни и колядки. Также проводили обряд так называемого запекания в доме углов. Это делалось для сохранения тепла в доме.

В день Покрова можно обращаться к Пресвятой Богородице с молитвами и любыми молитвенными прошениями о помощи и защите. Считается, если искренне попросить Богородицу о покровительстве именно в этот день 14 октября, то она будет оберегать вас, покроет своим покровом, целый год до следующего праздника. Предлагаем вам молитвы иконе Покрова и на замужество.

Молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори.

Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва иконе Покров Богородицы

«Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь».

«Пресвятая Богородице, прими молитвы сии с великой надеждой и верой на Твое безмерное милосердие возносимые, помилуй, заступи, спаси, сохрани и защити мя, рабу (раба) Божью (его) (имя), от всякого зла и покрый мя и мою семью (дом) честным твоим Молитвенным Покровом от всякой беды, напасти и колдовства в год сей». (Далее можно добавить свои искренние просьбы: о замужестве, удачи в делах и т.д.)

Молитвы на Покров о помощи и защите

«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

Молитвы созданы не только для Бога, но и для самого человека. Читая текст, который направлен на путь истины и очищения себя, человек со временем от души этим проникается, настраивается на хорошее, улучшается состояние энергетики, а это конечно ведет ко всем улучшениям в жизни. Ведь хорошее притягивает только хорошее. Молиться можно как дома, так и в церкви.

Если девушка или женщина хочет выйти замуж, она читает молитвы на замужество. Повторяя по несколько раз такие молитвы женщина внутренне готовится к замужеству и самое главное к большой работе над собой именно в браке, в результате она знакомится с мужчиной.

Покров считают девичьим праздником и великим покровителем свадеб, молитвы на замужество в этот день обладают особой силой, поэтому каждая девушка или женщина, которая хочет выйти замуж, знает о том, что на Покров нужно встать раньше всех, обязательно зажечь свечу и помолиться Богородице о скорой свадьбе и о достойном женихе.

Если вы хотите побыстрее выйти замуж, а парень или мужчина не торопится делать вам предложение, обязательно попробуйте этот православный заговор на замужество:

Читать три раза на Покров, во время утренней службы:

«Пресвятая Богородица, покрой землю снежком, а меня женишком.Да будет так. Аминь.

Молитва на замужество на Покров Пресвятой Богородицы

«О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

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