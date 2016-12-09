Кабмин отчитался о результатах своей работы за 2016 год. Несомненной заслугой своего правительства премьер-министр Владимир Гройсман считает то, что в 2016 году Украине удалось добиться экономического роста, — сообщает РИА Новости Украина. «Со второго полугодия 2016 года нам удалось обеспечить экономический рост, который составил 2,2% по отношению к прошлому году. Но самое главное – в четвертом квартале рост в экономике был 4,7% ВВП. Это значит, что украинская экономика начала вставать с колен», – заявил он.
Полный отчет занял более 200 страниц, однако, как отмечают эксперты, там больше «воды», нежели реальных успехов.
«Покращення» по всем фронтам (инфографика)
Кабмин отчитался о результатах своей работы за 2016 год. Несомненной заслугой своего правительства премьер-министр Владимир Гройсман считает то, что в 2016 году Украине удалось добиться экономического роста, — сообщает РИА Новости Украина. «Со второго полугодия 2016 года нам удалось обеспечить экономический рост, который составил 2,2% по отношению к прошлому году. Но самое главное – в четвертом квартале рост в экономике был 4,7% ВВП. Это значит, что украинская экономика начала вставать с колен», – заявил он.
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