Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.02 Среда

Покончите со старым: гороскоп на 22 февраля

Сегодня, 06:12 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Покончите со старым: гороскоп на 22 февраля

Сегодняшний день станет отличным периодом для новых дел и начала масштабных проектов. 22 февраля 2017 года можно начать ремонт, избавиться от старых вещей, навести порядок в своей душе или заняться активными поисками второй половинки.

Овен:
Овнам сегодня будет очень нелегко отстоять свою репутацию честного человека. После того, как кто-то из недоброжелателей распустит слухи про вас, вам придётся долго и упорно доказывать окружающим, что это не правда.

Телец:
Тельцы сегодня окажутся замешаны в каком-то горячем споре. Решив погасить посторонний конфликт, вы мало-помалу забудете про свою первоначальную цель и станете одним из главных участников этих «разборок».

Близнецы:
Близнецам 22 февраля следует особое внимание направить на состояние своего здоровья. Если сегодня вы покинете дом без головного убора или не будете держать свои ноги в тепле, то уже с понедельника окажетесь прикованы к постели.

Рак:
Ракам в этот день стоит внимательно анализировать всю полученную информацию. Эти противоречивые сведения вы можете проигнорировать, сразу забыть, передать другому человеку (главное, чтобы вы в них не стали безоговорочно верить).

Лев:
Львам 22 февраля 2017 г предстоит целый ряд непредвиденных расходов. Деньги, которые вы старательно откладывали на покупку своей мечты, вам придётся пожертвовать в пользу заболевшего родственника.

Дева:
У Дев сегодня любой диалог может незаметно перерасти в громкую ссору. Постарайтесь как можно тщательней контролировать свои слова, избегайте резких и язвительных фраз и ни в коем случае не поддавайтесь на провокации со стороны своих собеседников.

Весы:
Весы 22 февраля 2017 испытают ряд трудностей во время похода за покупками. Сначала вы не найдёте необходимый товар, а затем внезапно обнаружите, что купили бракованный предмет или некачественные продукты.

Скорпион:
Единственное, что сегодня испортит настроение Скорпионам — это мелкие неисправности электроприборов или поломка автомобиля. Быстро устранив причину своих тревог, вы продолжите наслаждаться отдыхом в тихой семейной атмосфере.

Стрелец:
Все начинания Стрельцов в этот день столкнутся с непредвиденными препятствиями и заминками. Чтобы окончательно не утратить моральное равновесие, откажитесь на сегодня от любого рода инициатив и позвольте себе плыть по течению.

Козерог:
Козероги сегодня откажутся от проявлений какой-либо активности. После долгих часов, проведённых возле компьютера или телевизора, вам захочется одного — отправиться спать пораньше.

Водолей:
Водолеи сегодня с тоской будут анализировать список недавних расходов. Вам станет горько осознавать, что покупка, которая больно ударила по вашему кошельку, на самом деле оказалась совершенно ненужной.

Рыбы:
Рыбам сегодня следует проявить максимальную тактичность в диалоге с незнакомцами. Чтобы не прослыть дурно воспитанным человеком, не перебивайте своих собеседников и не пытайтесь сосредоточить все темы только на своей персоне.

Напечатать Письмо автору Просмотров 31 Комментариев 0

читайте также
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 415 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 065 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 487 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 533 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 660 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Все Просмотров 12 333 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 119 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 074 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Легендарный ансамбль «Лейся, песня» порадует сумчан полюбившимися песнями
Вчера, 17:27
admin admin Вчера, 17:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 453 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 351 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
16.02.2017, 18:08
admin admin 16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины
16.02.2017, 15:01
admin admin 16.02.2017, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 1
Покупаем алюминиевые профили в компании «ВиЯр»
14.02.2017, 20:16
admin admin 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Сумщина готова к отключениям электроэнергии
ТЕЦ перейшла на газ: перебоїв із теплопостачанням не буде http://sts.sumy.ua/society/tets-pereyshla-na-gaz-pereboyiv-iz-teplopostachannyam-ne-bude.html
Вчера, 19:22
Сергей Федоров к материалу
Сумщина готова к отключениям электроэнергии
Действия нынешних МАРОДЁРОВ у власти по поводу БЛОКАДЫ контроБАНДЫ с «луганДоном» полностью СОВПАДАЕТ с действиями ОЛИГАРХОВ при Кучме в 2000г., ...
20.02.2017, 21:41
chupaka к материалу
В Сумах открыли памятный знак в честь героев Небесной Сотни (фото)
Интересно, как можно кусок камня называть "памятником"? В Сумах каждый второй "памятник" - это каменная глыба или надгробок с табличкой. ...
20.02.2017, 13:25
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII