Покончите со старым: гороскоп на 22 февраля

Сегодняшний день станет отличным периодом для новых дел и начала масштабных проектов. 22 февраля 2017 года можно начать ремонт, избавиться от старых вещей, навести порядок в своей душе или заняться активными поисками второй половинки.

Овен:

Овнам сегодня будет очень нелегко отстоять свою репутацию честного человека. После того, как кто-то из недоброжелателей распустит слухи про вас, вам придётся долго и упорно доказывать окружающим, что это не правда.

Телец:

Тельцы сегодня окажутся замешаны в каком-то горячем споре. Решив погасить посторонний конфликт, вы мало-помалу забудете про свою первоначальную цель и станете одним из главных участников этих «разборок».

Близнецы:

Близнецам 22 февраля следует особое внимание направить на состояние своего здоровья. Если сегодня вы покинете дом без головного убора или не будете держать свои ноги в тепле, то уже с понедельника окажетесь прикованы к постели.

Рак:

Ракам в этот день стоит внимательно анализировать всю полученную информацию. Эти противоречивые сведения вы можете проигнорировать, сразу забыть, передать другому человеку (главное, чтобы вы в них не стали безоговорочно верить).

Лев:

Львам 22 февраля 2017 г предстоит целый ряд непредвиденных расходов. Деньги, которые вы старательно откладывали на покупку своей мечты, вам придётся пожертвовать в пользу заболевшего родственника.

Дева:

У Дев сегодня любой диалог может незаметно перерасти в громкую ссору. Постарайтесь как можно тщательней контролировать свои слова, избегайте резких и язвительных фраз и ни в коем случае не поддавайтесь на провокации со стороны своих собеседников.

Весы:

Весы 22 февраля 2017 испытают ряд трудностей во время похода за покупками. Сначала вы не найдёте необходимый товар, а затем внезапно обнаружите, что купили бракованный предмет или некачественные продукты.

Скорпион:

Единственное, что сегодня испортит настроение Скорпионам — это мелкие неисправности электроприборов или поломка автомобиля. Быстро устранив причину своих тревог, вы продолжите наслаждаться отдыхом в тихой семейной атмосфере.

Стрелец:

Все начинания Стрельцов в этот день столкнутся с непредвиденными препятствиями и заминками. Чтобы окончательно не утратить моральное равновесие, откажитесь на сегодня от любого рода инициатив и позвольте себе плыть по течению.

Козерог:

Козероги сегодня откажутся от проявлений какой-либо активности. После долгих часов, проведённых возле компьютера или телевизора, вам захочется одного — отправиться спать пораньше.

Водолей:

Водолеи сегодня с тоской будут анализировать список недавних расходов. Вам станет горько осознавать, что покупка, которая больно ударила по вашему кошельку, на самом деле оказалась совершенно ненужной.

Рыбы:

Рыбам сегодня следует проявить максимальную тактичность в диалоге с незнакомцами. Чтобы не прослыть дурно воспитанным человеком, не перебивайте своих собеседников и не пытайтесь сосредоточить все темы только на своей персоне.