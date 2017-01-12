Пока посидит: чиновнику Ахтырской РГА избрана мера пресечения

Прокуратурой Сумской области начальнику одного из отделов Ахтырской районной государственной администрации вручено уведомление о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 80 тыс. грн залога.

Напоминаем, что чиновника задержали 20 января непосредственно после получения им 20 тыс грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за содействие в решении вопроса относительно переоформления аренды на земельный участок. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сообщаем, что с начала года раскрыто председателя одного из сельских советов Краснопольского района, который требовал и получил от физического лица 10 тыс. грн неправомерной выгоды за предоставление разрешения на проведение развлекательных мероприятий. Главы села отстранен от должности и избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

В пятницу, 20.01.2017, командиру взвода Роменского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Сумской области также вручено уведомление о подозрении в вымогательстве и получении 5 тыс. грн неправомерной выгоды от своего подчиненного за непривлечение его к ответственности. Прокуратура уже подготовила ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля и отстранения от должности.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.