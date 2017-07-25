Поиски компромисса в Сумах

ОСМД и бизнесмены не могут понять друг друга, хотя проживают рядом

Для начала обозначим место действия. Это ул. Харьковская, дом № 5. Все знают этот дом, там «Картопляна хата», другой ресторан, итальянский. А над всем этим люди живут на оставшихся четырнадцати этажах. Потому что два этажа занимают заведения. Можно бы жить в мире, но почему-то не получается. Жители квартир своими силами создали ОСМД, одно из первых, кстати сказать, в нашем городе. Достался им, мягко говоря, не подарочек — дом без капремонта, лифт исчерпал свой 25-летний срок эксплуатации, домовые инженерные сети в ужасном состоянии. Дом ремонта требовал, ремонт стоил денег. Председатель ОСМД Наталья ЯКИМЕЦ добилась выделения средств из городского бюджета на ремонт лифтов — 355 тыс. грн. и на ремонт внутридомовых инженерных сетей и замену изношенных дверей на аварийных выходах. Словом, взяли люди свое жилье в свои руки. Казалось бы, все происходит нормально, тем более что совладельцы квартир получили кредит на энергосбережение — 71 тыс. грн., проценты по которому погашает горбюджет.

Однако нашла коса на камень. Внизу — нежилые помещения, и люди, которые их эксплуатируют, имеют свой взгляд на партнерство в ОСМД. В конце 2016 г., когда проводился капремонт дома, обнаружились незаконные, как считают жильцы квартир, врезки в вентиляционные сети жилой части дома. Как рассказала нам Наталья Яхимец, летом этого года на третьем, техническом этаже возникала аварийная ситуация, потому что предприятие «Голстрим» построило там вентиляционную камеру. «Я, как бывший работник пожарной службы, утверждаю, что такого делать нельзя — здесь скопление сажи, жировых отходов из кухни ресторана!» — уверенно говорил один из жильцов многоквартирного дома, вошедший в ОСМД. На его осведомленность стоит обратить внимание, ведь все-таки бывший пожарный! Но хозяин всего этого хозяйства Николай ГОЛЕУС имеет собственное обоснованное мнение по этому поводу: “Все необходимые разрешения есть! Как бы я мог что-то построить, не пройдя все инстанции!» Его рестораны существуют уже 16 лет, посетители довольны, все необходимые разрешения оформлены, ничего нелегального он не делал. В ОСМД вошел как собственник одной из квартир в данном доме, но кроме того ему принадлежат еще 1500 кв. м площади, которая входит в ОСМД. Когда создавалось ОСМД, он был введен в правление, однако потом его из состава правления исключили большинством голосов. Налицо конфликт между владельцами небольших квартир и бизнесменом, который владеет нижними этажами того же дома.

Владелец ООО «Голстрим» Николай Голеус говорит, что своими силами и средствами поддерживает порядок на прилегающей к дому территории, много денег вложил в содержание дома, сам является владельцем одной из квартир здесь — то есть благополучие ОСМД в его интересах. Но оказалось, что устав ОСМД предусматривает голосование по всем вопросам по системе: один участник — один голос. Николай Голеус и другие бизнесмены, владеющие площадями на первых двух этажах дома, считают такое положение несправедливым. Они считают, что, владея большей площадью, они имеют право на большее число голосов в делах ОСМД, так как больше вкладывают в, казалось бы, общее дело. Конфликт дошел до того, что Николай Голеус, юридический и физический член ОСМД, оспорил в суде сам факт существования ОСМД «Харьковская, 5» с таким уставом. «Я не против ОСМД, но против несправедливых правил игры в одни ворота, — говорил Николай Голеус, — общая площадь дома — 8000 кв. м, квартиры занимают около 3800 кв. м, нежилые помещения — 4300 кв. м. Владельцев квартир — 141 человек, нежилых помещений — восемь. В пропорции — 20% площади всего дома. Логически каждый из совладельцев площади должен иметь попорциональное число голосов. По закону только собственник, которому принадлежит более 50% площади помещений, имеет только один голос, а в нашем случае этого нет! Закон дает право общему собранию устанавливать другой порядок признания количества голосов совладельцев. Мы хотим пропорциональности, которую разрешает нам закон».

«Они хотят самостоятельно всеми делами ОСМД распоряжаться, — говорит Наталья Якимец, — бизнесмены не обращают внимания на обыкновенных жителей этого дома». Кроме того, ОСМД взяло кредит из госбюджета на утепление дома — ни много ни мало — 71 тыс. грн. Как погашать долг, если ОСМД вдруг ликвидируют?! Бизнесмены готовы решить проблему мирным путем, но на своих условиях. Владельцы квартир стоят на своем. Был суд, сторонам предложили помириться, если уж в законах так все нечетко прописано. Но получается так, что нормального, мирного решения не хочет ни одна из сторон. Владельцы жилых квартир считают врагами собственников тех площадей, которые на первых двух этажах, а бизнесмены не хотят понимать, почему они вкладывают больше во много раз, а имеют только один голос. Однако компромисс предложили именно они.

Фото автора

Здесь горело! Жители ссоседних квартир сами обнаружили авармйную ситуацию, сами вызвали соответствующую службу, и сами стали бороться с ресторанной кухней внизу

Алексей Сикорский, «Панорама» №38