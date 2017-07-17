В поисках гармонии: гороскоп на 9 ноября

Будет отмечаться непреодолимая тяга к созданию уюта. В этот день появится желание пойти и опустошить семейный бюджет на подарки для дорогих своему сердцу людей или на предметы, способные сделать окружающую обстановку более гармоничной.

Овен:

Овны в этот день проявят невероятную эмоциональную гибкость. Вы безо всякого труда будете приспосабливаться под настроение окружающих людей, и эта уникальная способность станет залогом вашего психологического комфорта.

Телец:

Тельцов сегодня ожидает какое-то незабываемое событие на личном фронте. Всё, что произойдёт с вами в течение этого дня, спровоцирует в вашей душе взрыв эмоций, которые помешают вам в полной мере сосредоточиться на делах и работе.

Близнецы:

Близнецы сегодня будут вынуждены признать, что далеко не во всех служебных вопросах ориентируются профессионально. Решив устранить пробелы в своих знаниях, вы уже вечером этого дня займётесь поисками подходящих курсов повышения квалификации.

Рак:

Раки сегодня будут очень скептично относиться ко всем поступающим просьбам и предложениям. Вы вообще постараетесь оградить себя от контактов с окружающими людьми, так как в поведении каждого из них будете ощущать фальшь и лицемерие.

Лев:

Львы сегодня произведут прекрасное впечатление на потенциальных бизнес-партнёров. В этом вам поможет высокий профессионализм, а также ваше природное обаяние, которое вы очень умело подчеркнёте с помощью дорогого парфюма и стильного наряда.

Дева:

Девам сегодня не лучшим образом будут удаваться любого рода перемены. Раз за разом возвращаясь назад в своих попытках провести реформы на работе и дома, вы будете вынуждены признать — время кардинальных метаморфоз для вас ещё не настало.

Весы:

Весы 9 получат незабываемые эмоции от общения со своим новым коллегой. Всего после пары часов, проведённых за разговорами с этой особой, вам станет понятно, что теперь на работе рядом с вами есть человек, которого вы искренне хотите назвать своим другом.

Скорпион:

Скорпионы в этот день рискуют допустить досадную оплошность при оформлении важного документа. Чтобы этого не произошло, во время работы не отвлекайтесь на телефонные звонки и на прочие факторы, способные усыпить вашу бдительность.

Стрелец:

Стрельцы с большим трудом приступят к работе. Суровое утро наглядно продемонстрирует вам, почему не следует посещать алкогольные вечеринки.

Козерог:

Козероги в этот день услышат любовное признание от малознакомого человека. Вы будете удивлены, что человек, на которого вы всегда обращали очень мало внимания, страстно мечтает назваться вас своей второй половинкой.

Водолей:

Водолеям в этот день понадобится поддержка верных соратников из числа своих сослуживцев. При выполнении ответственного задания вы столкнётесь с массой помех, и для их успешного преодоления вы решите использовать коллективный метод работы.

Рыбы:

Рыбы спровоцируют вспышку гнева у своего непосредственного руководителя. Причиной тому станет просьба, которую вы озвучите в тот самый момент, когда ваш босс будет пребывать не в самом лучшем расположении духа.