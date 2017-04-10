Пограничный вестерн на Сумщине (фото)

В С.-Будском районе правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину, которая пыталась проехать через государственную границу вне пункта пропуска. Убегаянарушиель повредил автомобиль полицейских, а свой поджег. Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области, полицейские патрулировали на грунтовой дороге в лесном масиве, когда им навстречу выехал автомобиль УАЗа, на сигнал остановиться водиель лишь добавил газу и намереваясь убежать ударил машину полицейских в левый бок.

Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда тот не среагировал — прострелили УАЗу колеса. Водитель, понимая, что не сможет ехать дальше, поджег свою машину.

Предварительно установлено, что водитель хотел провезти медпрепараты, видеотехнику, одежду и другие товары легкой промышленности.

Открыто уголовное дело по признакам ст.345 (угроза или насилие по отношению к сотрудника правоохранительного органа) УК. Принимаются меры по установлению личноси правонарушителя и его задержанию.