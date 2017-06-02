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А поговорить!? Гороскоп на 13 июня

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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А поговорить!? Гороскоп на 13 июня

День пройдёт в очень медлительной и ленивой атмосфере. Единственным видом активности окажутся оживлённые разговоры с друзьями или переписка с многочисленными интернет-собеседниками.
Овен:
Овнам сегодня следует всячески позаботиться о своём физическом здоровье. Постарайтесь не находиться под палящим солнцем в дневные часы, а вечером тщательно контролируйте количество употреблённого алкоголя.
Телец:
Тельцы в этот день вступят в словесную схватку с незнакомцем. Спор между вами и этим человеком разгорится из-за сущего пустяка, но ни вы, ни он не проявите готовность отказаться от собственной позиции.
Близнецы:
Близнецов в этот день ожидает романтическое знакомство. Вам очень понравится симпатичная особа, способная подшутить над собой. Кроме того, вы и ваша новая пассия найдёте много общих тем, а потому сблизитесь практически мгновенно.
Рак:
Раки сегодня окончательно забудут, что такое самодисциплина и самоконтроль. В ходе дружеской вечеринки вы позволите себе флирт, забавные шутки, а также эксцентричные выходки, за которые впоследствии вам придётся краснеть.
Лев:
Львы сегодня попытаются взяться за утомительные домашние дела. Однако, не имея сил и желания их выполнять, вы махнёте рукой на после праздничный беспорядок и отправитесь на очередную вечеринку с друзьями.
Дева:
Всеми поступками Дев будет руководить жажда справедливости. Вы вступите в жаркий спор с человеком, который обидел близкого члена вашей семьи, и потребуете, чтобы виновный незамедлительно принёс свои извинения за случившееся.
Весы:
Весам сегодня следует тщательно беречь содержимое своего кошелька. Угроза вашему финансовому благополучию может прийти с неожиданной стороны (например, от вашего друга, который одолжит у вас деньги и не поторопится возвращать их обратно).
Скорпион:
Скорпионы сегодня будут выражать свои мысли с помощью очень запутанных фраз. Не удивляйтесь, если близкие люди вас не поймут или в корне неверно истолкуют услышанную от вас информацию.
Стрелец:
Личная свобода Стрельцов в этот день будет ограничена рядом внешних обстоятельств. Вы не сможете отправиться на весёлую вечеринку с друзьями, так как внезапный приезд старших членов семьи заставит вас остаться дома и старательно изображать из себя «паиньку».
Козерог:
Для Козерогов сегодня повышается риск получить перегрев или ожог кожи от палящего солнца. Чтобы этого не произошло, не покидайте дом без головного убора и постарайтесь в дневные часы воздержаться от долгих прогулок.
Водолей:
Водолеи в этот день получат массу позитива от общения с четвероногим питомцем своей новой пассии. Вы примите правильное решение, что путь к сердцу симпатичного вам человека станет намного короче, если вы подружитесь с его домашним любимцем.
Рыбы:
Для Рыб первостепенное значение в этот день будут иметь финансовые вопросы. Вы решите, что вашему бюджету очень навредят расходы на развлекательные поездки, а потому категорически откажетесь от них и будете коротать выходные в стенах своего дома.

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