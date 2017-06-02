А поговорить!? Гороскоп на 13 июня

День пройдёт в очень медлительной и ленивой атмосфере. Единственным видом активности окажутся оживлённые разговоры с друзьями или переписка с многочисленными интернет-собеседниками.

Овен:

Овнам сегодня следует всячески позаботиться о своём физическом здоровье. Постарайтесь не находиться под палящим солнцем в дневные часы, а вечером тщательно контролируйте количество употреблённого алкоголя.

Телец:

Тельцы в этот день вступят в словесную схватку с незнакомцем. Спор между вами и этим человеком разгорится из-за сущего пустяка, но ни вы, ни он не проявите готовность отказаться от собственной позиции.

Близнецы:

Близнецов в этот день ожидает романтическое знакомство. Вам очень понравится симпатичная особа, способная подшутить над собой. Кроме того, вы и ваша новая пассия найдёте много общих тем, а потому сблизитесь практически мгновенно.

Рак:

Раки сегодня окончательно забудут, что такое самодисциплина и самоконтроль. В ходе дружеской вечеринки вы позволите себе флирт, забавные шутки, а также эксцентричные выходки, за которые впоследствии вам придётся краснеть.

Лев:

Львы сегодня попытаются взяться за утомительные домашние дела. Однако, не имея сил и желания их выполнять, вы махнёте рукой на после праздничный беспорядок и отправитесь на очередную вечеринку с друзьями.

Дева:

Всеми поступками Дев будет руководить жажда справедливости. Вы вступите в жаркий спор с человеком, который обидел близкого члена вашей семьи, и потребуете, чтобы виновный незамедлительно принёс свои извинения за случившееся.

Весы:

Весам сегодня следует тщательно беречь содержимое своего кошелька. Угроза вашему финансовому благополучию может прийти с неожиданной стороны (например, от вашего друга, который одолжит у вас деньги и не поторопится возвращать их обратно).

Скорпион:

Скорпионы сегодня будут выражать свои мысли с помощью очень запутанных фраз. Не удивляйтесь, если близкие люди вас не поймут или в корне неверно истолкуют услышанную от вас информацию.

Стрелец:

Личная свобода Стрельцов в этот день будет ограничена рядом внешних обстоятельств. Вы не сможете отправиться на весёлую вечеринку с друзьями, так как внезапный приезд старших членов семьи заставит вас остаться дома и старательно изображать из себя «паиньку».

Козерог:

Для Козерогов сегодня повышается риск получить перегрев или ожог кожи от палящего солнца. Чтобы этого не произошло, не покидайте дом без головного убора и постарайтесь в дневные часы воздержаться от долгих прогулок.

Водолей:

Водолеи в этот день получат массу позитива от общения с четвероногим питомцем своей новой пассии. Вы примите правильное решение, что путь к сердцу симпатичного вам человека станет намного короче, если вы подружитесь с его домашним любимцем.

Рыбы:

Для Рыб первостепенное значение в этот день будут иметь финансовые вопросы. Вы решите, что вашему бюджету очень навредят расходы на развлекательные поездки, а потому категорически откажетесь от них и будете коротать выходные в стенах своего дома.