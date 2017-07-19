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Поговоримо: який найголовніший інгрідієнт будь-якої страви?

Сегодня, 08:12 Категория: Новость Рубрики: Дело, Досуг, Досуг, Жизнь, Кулинария, Личность, Мнение Регион: Сумщина
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Поговоримо: який найголовніший інгрідієнт будь-якої страви?

«Найголовніший інгрідієнт будь-якої страви – це любов!». Впевнена 12-річна суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф Діти-2» Вікторія Підлепенська стала єдиною представницею Сумської області на цьому телепроекті

Дівчинка народилася в селі Клепали Сумської області, вперше подала заявку для участі в проекті «МастерШеф Діти» ще в першому сезоні, проте зазнала поразки. У другому сезоні, котрий знімався у 2017 році, їй таки посміхнулася удача, і дівчинка потрапила в проект. Вікторія навіть не думала, що зможе не лише увійти в двадцятку кращих дітей-кухарів країни, а й пройти до суперфіналу. «Коли мені зателефонували і сказали, що я в сотні, то я стрибала до стелі. А коли вдягала кітель, відчувала, що я цього досягла, я цього варта. Хоча до проекту я готувала мало, здебільшого обмежувалася легкими стравами, повторювала за мамою. Першою моєю самостійною стравою були млинці», — згадує маленький кулінар.
Перед проектом для всіх учасників було проведено школу, де їх навчали основам кулінарного мистецтва, і Віка наполегливо запам’ятовувала технологію приготування кожної страви, відточувала майстерність. «Було тяжко і морально, і фізично, — згадує дівчинка. — На одному з завдань я зайшла в комору за продуктами, все тіло боліло, і в мене виникла думка «Боже, навіщо мені все це треба?!». Але я швидко опам’яталася, мовляв, що я взагалі таке думаю».
Для сумчан маленький кухар готувала равіолі з грибами під сирним соусом. Хоча Віка і любить готувати десерти, для майстер-класу було обрано основну страву. “З десертом не буде роботи іншим: тісто я маю замішувати сама, крем -також сама, а от саме равіолі буде робити цікаво, і кожен зможе себе спробувати”, — пояснює свій вибір Вікторія.

Свою майбутню професію Вікторія Підлепенська теж пов’язує з кулінарією: Вона хоче відкрити власну кондитерську та кафе у стилі Прованс з авторськими десертами. “Якщо я готую без натхнення, без любові, в мене нічого не виходить”, — ділиться секретом свого кулінарного успіху дівчинка.

на Фото: Наші в єфірі. На проекті дівчинка зустріла чимало однодумців і спілкувалася з кращими кухарями країни

Марія Клименко, «Панорама» №30

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