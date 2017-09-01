Погибших на Сумской проводили в последний путь (видео)

В Сумах похоронили 27-летнего Александра Евтеева, который недавно вернулся из медового месяца. В то же время в Харькове попрощались с погибшими в ДТП матерью и дочерью, сообщает ТСН. «Я не держу на нее зла. Я даже о ней не думаю», — признается Людмила Фарбис, которая похоронила дочь и внучку — Аллу и Анастасию Сокол.

Через неделю Анастасии должно было исполниться 20 лет, а в минувшую субботу она, будучи языковедом, должна была выступать в Киеве на олимпиаде японского языка. Для семьи Сокол эта потеря не первая — ранее в зоне АТО погиб гражданский муж 46-летней Аллы — снайпер 93-й бригады Владимир Янчук. В Сумах тем временем похоронили 27-летнего Александра Евтеева, который недавно вернулся из медового месяца. Он был единственным ребенком в семье и работал IT-специалистом в иностранной компании.

