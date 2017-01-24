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05.04 Среда

Подземку в центре Сум «видели» красивой (фото проектов)

Сегодня, 09:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Отремонтированный в прошлом году подземный переход в самом центре города, на перекрестке ул. Героев Сумщины, ул. Харьковской и Покровской площади, сейчас далеко не в идеальном состоянии – на стенах видны подтеки и они никак не просыхают.
Но он мог выглядеть иначе: фото эскизов подземного перехода выложил Фейсбук сумчанин Валерий Осадченко: «Раздобыл эскизы подземного перехода. Взял прямо у Александр Лисенко во время отчета. Смотрите, каким красивым он может быть, если с водой справятся, в чем я пока очень сомневаюсь….».

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