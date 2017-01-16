Подробности разлива нефти на Сумщине

Чрезвычайная ситуация произошла в Ахтырском районе (12 км к востоку от г. Ахтырка) вследствие разгерметизации нефтегазосборочного коллектора. 23 января. 24 января специалистами Госэкоинспекции в Сумской области было проведено обследование земельного участка, где произошел разлив нефтеводяной смеси, визуально обнаружено вероятное загрязнение почв в результате разгерметизации коллектора и попадания нефтеводяной смеси в окружающую среду на земли сельхозназначения. При обследовании проведен обмер вероятно загрязненной земельного участка, площадь которой составила 8046 кв. м а также отобраны пробы почвы. Сейчас Госэкоинспекция в Сумской области направила запрос в Управление Госгеокадастра в Ахтырском районе о предоставлении нормативно-денежной оценки земельного участка. По информации, предоставленной НГДУ «Ахтырканефтегаз», по состоянию на 26 января на земельном участке, прилегающему к нефтесборочному коллектору проведены необходимые меры по локализации загрязнения.

В настоящее время работы проведены на площади около 1500 м2. Общая обработанная поверхность составляет около пятнадцати процентов от загрязненной. В случае необходимости сбора грунта, загрязненного нефтепродуктами, он будет перемещен на площадку биодеструкции шлаконакопителя на Качановском месторождении — сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Сумской области.