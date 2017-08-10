Установлены подозреваемые в двойном убийстве в Сумах

По результатам собранных доказательств 28 сентября Сумской местной прокуратурой в отношении 39-летних гражданки Российской Федерации и ее сожителя согласовано сообщение о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, совершенное по предварительному сговору. Речь идет о резонансном убийстве супружеской пары 30 августа в квартире по ул. Сирко в г. Сумы.

Досудебным расследованием установлено, что в последнее время между потерпевшими и их младшей дочерью, которая вместе со своим гражданским мужем проживают в Российской Федерации, неоднократно возникали конфликты на почве распределения наследства. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, 28 августа подозреваемые пересекли государственную границу Украины и Российской Федерации.

Прибыв в Сумы, они сняли квартиру, а уже 30 августа около 13.20 прибыли к отцу и матери женщины. Между родителями и дочерью с зятем возникла ссора, во время которой подозреваемые сначала зарезали мать, а потом жизнью поплатился и отец. Бездыханные тела пострадавших около 16.30 обнаружила их старшая дочь в тот же день. Подозреваемые в это время уже убежали, пересекая границу с Российской Федерацией.

Как сообщил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник, в настоящее время прокуратура уже готовит процессуальные документы для объявления подозреваемых в международный розыск. Действия женщины и ее сожителя квалифицированы по п.п.1,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. За содеянное им грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, — сообщает Пресс-служба прокуратуры области