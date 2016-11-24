Сегодня празднует свой 60-летний юбилей президент федерации легкой атлетики Сумской области Владимир Подлесный.
«Коллеги и друзья поздравляют господина Владимира с днем рождения! Желаем неисчерпаемых сил и здоровья, Божьей благодати, мира и уюта в семье!», — написал на своей странице в фейсбуке вице-президент федерации легкой атлетики Сумской области Алексей Сердюченко.
Подлесному-60! А кто даст!?
Сегодня празднует свой 60-летний юбилей президент федерации легкой атлетики Сумской области Владимир Подлесный.
Напечатать Письмо автору Просмотров 421 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
24.11.2016, 09:10 Новость
10.11.2016, 14:03 Новость
Панорама Подписаться 10.11.2016, 14:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 166 Комментариев 0 Поддержали 0
01.11.2016, 15:27 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.11.2016, 15:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 362 Комментариев 0 Поддержали 0
20.10.2016, 11:10 Новость
12.10.2016, 12:12 Новость
04.10.2016, 13:13 Новость
28.09.2016, 22:11 Новость
26.08.2016, 10:10 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
21.12.2016, 17:24
admin Подписаться 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 161 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
22.12.2016, 13:04
admin Подписаться 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
22.12.2016, 12:17
admin Подписаться 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
16.12.2016, 12:36
admin Подписаться 16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0 Поддержали 0
16.12.2016, 12:09
admin Подписаться 16.12.2016, 12:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
15.12.2016, 14:36
admin Подписаться 15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
В Украине уже с первого января следующего года минимальную зарплату повысят в два раза – с 1600 до 3200 гривен. Ранее ...Сегодня, 07:17
Воруют и другим дают воровать. Александр Онищенко отметил, что коррупция пронизывает все ветви украинской власти Американский журнал Time опубликовал статью депутата ...Сегодня, 07:11