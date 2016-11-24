Подлесному-60! А кто даст!?

Сегодня празднует свой 60-летний юбилей президент федерации легкой атлетики Сумской области Владимир Подлесный.

«Коллеги и друзья поздравляют господина Владимира с днем рождения! Желаем неисчерпаемых сил и здоровья, Божьей благодати, мира и уюта в семье!», — написал на своей странице в фейсбуке вице-президент федерации легкой атлетики Сумской области Алексей Сердюченко.