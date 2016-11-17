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В поддержку ветеранов: флешмоб в Сумах (видео)

Сегодня, 22:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В поддержку ветеранов: флешмоб в Сумах (видео)

Управления патрульной полиции Сум получило эстафету #22Pushupchallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме украинских ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром. Эстафета к нам пришла из США, которая там началась после обнародования отчета Департамента по делам ветеранов о количестве самоубийств.
Выяснилось, что 22 ветераны ежедневно совершали самоубийство. И именно поэтому чтобы привлечь внимание общества ввели флешмоб, условием которого было отжима 22 раза в течение 22 дней.
Сотрудники патрульной полиции Сум выполнили условия эстафеты и передали ее в Департамент патрульной полиции Украины. В флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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