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Подбираем наручные часы с умом

23.02.2016, 10:44 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin admin
Подбираем наручные часы с умом

Любой элемент гардероба имеет большое значение. Очень важно, чтобы ваш образ представлял собой единое целое. Считается плохим тоном, когда разные элементы одежды и аксессуаров не гармонируют друг с другом. Это неписаное правило распространяется и на наручные часы. Выбирая наручные часы нужно думать о том, будут ли они смотреться уместно. 

При подборе новых часов есть ряд простых правил, которые позволят одеть уместный аксессуар для различных ситуаций. Чтобы определить, как правильно подбирать себе хронометр, мы обратились к знатокам. В этом нам помогли специалисты из интернет-магазина часов Watch.24k.ua. Данный магазин является одним из ведущих украинских продавцов часов. Даже в Сумах можно заказать часы из него и быть уверенным, что вы получите оригинальное изделие с гарантией, а не какую-то подделку. В его каталоге представлен широчайший ассортимент, благодаря чему специалисты магазина очень хорошо разбираются в этих аксессуарах. Вот несколько основных правил от Watch.24k.ua. 

Условия ношения 

При выборе новых часов, нужно в первую очередь рассматривать ситуации, когда они будут надеваться. Соответственно, хронометр должен быть удачным дополнением вашего образа. 

Давайте рассмотрим несколько популярных поводов: 

На работу. Если на вашей работе есть требования к строгому стилю одежды, то следует обращать внимание на часы, выполненные в классическом стиле. Благодаря строгому дизайну и минимуму лишних линий они удачно сочетаются с деловым костюмом. Если требования к внешнему виду не очень строгие, то можно рассмотреть часы в стиле милитари для мужчин, и дизайнерский стиль – для девушек. 

Для деловых встреч. Базовые правила этикета для деловых встреч гласят о том, что образ человека должен подчеркивать его статус и намерения. В этих ситуациях лучше подбирать часы от известных швейцарских брендов, известных людям разного достатка. Удачным примером станут марки Omega, Longines, Tissot и Hamilton. 

Для занятий спортом. В таком случае лучше сразу выбирать спортивные часы. Их корпус выполнен из прочных материалов, а каучуковый браслет плотно прилегает к запястью. Благодаря набору дополнительных функций тренироваться с таким хронометром – одно удовольствие. 

Необходимые функции 

Большое значение при подборе изделия имеет наличие ряда дополнительных функций. Далее мы приведем несколько примеров. 

Глубиномер. Функция, которой пользуется большинство профессиональных дайверов для определения глубины погружения. 

Компас. Для туристов и спортсменов очень важно иметь возможность быстро ориентироваться в пространстве. Компас на запястье будет очень кстати. Для походов полезными также будут функции барометра и термометра, позволяющие прогнозировать погоду на ближайший час-два. 

График приливов и отливов. Эта функция в часах очень полезна для настоящих покорителей морских просторов и рыбаков. 

Следование стилю 

Главный критерий подбора наручных часов – это личная симпатия. Аксессуар должен нравиться. Подобрать подходящий наряд под хронометр всегда получится. Если хочется, чтобы часы сочетались с несколькими нарядами, то лучше выбирать модели со сменными ремешками. Благодаря такому решению, они могут полностью менять свой вид при смене ремешка. Для женской половины выпускаются целые наборы с 2-3 дополнительными ремешками. 

Если вы хотите подобрать правильные часы, то рекомендуем обратить внимание на советы от представителей магазина Watch.24k.ua. Выбрать подходящую модель вы сможете в удобном каталоге этого магазина. Стоит также отметить, что магазин Watch.24k.ua осуществляет оперативную доставку в Сумы.

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  • Анна Янчук
    Анна Янчук | Сегодня, 17:26

    Мне тоже очень нравятся классические часы, хотя на людях я их вижу всё реже. Сейчас больше популярны смарт-часы http://fishki.ua/smart-chasy/ — они как правило, полностью электронные (хотя встречала и модели с механикой) и с тонной дополнительного функционала. Ну и, как по мне, их преимущество в том, что они не столь требовательны к стилю одежды и стоят на порядок дешевле, чем хорошие механические часы. Но если дело в престиже, то, да, механике нет равных.

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