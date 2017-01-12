В с. Железняк Сумского района работники филиала «Сумской РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» установили разгрузочную трансформаторную подстанцию и присоединили к ней часть ПЛ-0,4 кВ, которая обеспечивает электроэнергией жителей ул. Галкина. Вследствие проведенных работ улучшилась надежность и качество электроснабжения потребителей электрической энергии, которые там проживают, — сообщает пресс-служба компании.
Под Сумами установили разгрузочную подстанцию (фото)
Сегодня, 09:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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