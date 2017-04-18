Под Сумами легковушка столкнулась с прицепом грузовика

15 июня на автодороге возле села Любачеве Сумского района 36-летний водитель Форд Фокус не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с прицепом грузовика ДАФ. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, повреждениями связок, ушибом левой ноги и правой руки госпитализирован в нейрохирургию Сумской областной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.