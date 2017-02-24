Под Сумами горел гараж с авто

12 марта в Нижней Сыроватке Сумского района произошло возгорание гаража, принадлежавшего 43-летнему мужчине. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, повреждены стены гаража и автомобиль ВАЗ 2107, находящейся в нем. Предварительная причина возгорания, замыкание электропроводки.