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Под Сумами горел гараж с авто

Вчера, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Под Сумами горел гараж с авто

12 марта в Нижней Сыроватке Сумского района произошло возгорание гаража, принадлежавшего 43-летнему мужчине. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, повреждены стены гаража и автомобиль ВАЗ 2107, находящейся в нем. Предварительная причина возгорания, замыкание электропроводки.

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