Под Сумами ДТП с двумя пострадавшими (фото)

17 июня около шести вечера на одной из улиц Верхней Сыворотки произошло ДТП. Водитель «ВАЗа», пытаясь избежать встречи с работниками полиции, превысил скорость движения, в результате чего потерял контроль над рулем, и допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем Дэу-Нексия. Как выяснилось впоследствии, 31-летний водитель не зря решил бежать, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате в больницу за медицинской помощью пришлось обращаться обоим пассажирам легковушки — 59-летнему отцу водителя, который тоже был немного навеселе, и 56-летняя женщине. Первый после оказания медицинской помощи был отпущен домой, вторая с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы» доставлена в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы.

Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного аварии и проводят проверки, по результатам которых будут вынесены соответствующие процессуальные решения, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области