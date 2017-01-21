Под Сумами ДТП с 5-ю пострадавшими

20 февраля в 18:29 на автодороге Сумы-Полтава в районе с.Верхняя Сыроватка произошло столкновение автомобиля ВАЗ и МАН. 31-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и столкнулся с разворачивающейся фурой. Она как раз находилась поперек дороги. Фурой управлял 56-летний житель другого региона. В результате столкновения травмирован водитель ВАЗа и четыре пассажира легковушки. Водитель получил перелом второго ребра справа и пневмоторакс. 24-летний парень – множественные рваные ушибленные раны и резаные раны волосяной части головы; 30-летняя женщина, множественные ушибы мягких тканей лица; 33-летняя женщина – закрытую черепно-мозговую травму, 37-летний мужчина – перелом двух ребер слева, пневмогематорекс слева. Все пострадавшие госпитализированы в областную больницу. Водитель – в торракальное отделение, остальные – в нейрохирургию, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.