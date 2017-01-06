Почти 50 тысяч потребителей «Сумыгаз» пользуются онлайн сервисом

Онлайн сервис на сайте 104.ua дает возможность потребителям природного газа Сумской области управлять своим личным счетом в дистанционном режиме. Сегодня его услугами пользуются уже 47,2 тысячи клиентов компании и в целом более 1,2 миллиона потребителей из 16 областей Украины.

«Личный кабинет» стал одним из самых популярных каналов коммуникации потребителей с ПАО «Сумыгаз». Так, в 2016 году через сервис на сайте 104.ua принято 196 тысяч показаний счетчиков и предоставлено 5 тысяч консультаций. С его помощью потребители имеют возможность в удобном режиме решить широкий перечень своих вопросов: от внесения показаний счетчика, проверки состояния лицевого счета и просмотра истории платежей, к загрузке счета и оплаты. Кроме того, сервис дает возможность в режиме онлайн задать вопрос специалистам газовой компании и получить консультацию.

«С каждым днем все больше потребителей природного газа Сумщины начинают пользоваться преимуществами сервиса. Учитывая пожелания и предложения самих клиентов онлайн ресурса, наши специалисты постоянно совершенствуют и изменяют функциональные возможности сервиса. Это позволяет потребителям получать комплексное обслуживание без необходимости тратить свое время на визиты в компании», — отмечает начальник управления клиентского сервиса ПАО «Сумыгаз» Эдуард Онищенко.

Пользоваться онлайн кабинетом могут все потребители — физические лица, использующие газ для бытовых нужд или частные предприниматели, на чье имя открыт лицевой счет. Зарегистрироваться на бесплатном web-сервисе просто. Для этого нужно знать номер лицевого счета и последнюю сумму оплаты за услугу газоснабжения. Регистрация занимает всего несколько минут.

С подробной информацией и инструкцией по регистрации «Личного кабинета» можно ознакомиться на сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр для потребителей природного газа Сумщины по телефонам: (0542) 70-30-04 и (067) 00-03- 104 ежедневно с 8.00 до 20.00.