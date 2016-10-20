Вспомнить все: мировые события 2016

2017. Ожидание огненного петуха. Почему наступивший год может стать для мира трагическим повторением 1917-го

Как в мировой истории, так и в истории отдельных стран бывают «точки бифуркации» — переломные моменты, после которых развитие событий в ту или иную сторону становится необратимым. На международной арене таких событий в 2016 году произошло немало, а в целом високосный год принёс мировому сообществу ещё больше насилия и проблем. Конечно, мы не претендуем на полный обзор всего произошедшего в мире за 2016 г., но основные события все же постарались не забыть.

Популизм, терроризм и нестабильность

В то время как в странах третьего мира, да и в Восточной Европе, граждане всегда любили политиков популистского толка, в странах Западной Европы и США и Канады большинство избирателей поддерживали прагматичных и умеренно-консервативных политиков. Но новые времена приносят новые веяния, и вот в 2016 г. даже в цивилизованных странах произошёл перелом в сознании большинства граждан – впервые за многие десятилетия на выборах популярность популистов, в основном правых, конвертировалась в их победу или очень высокие результаты на выборах. Самыми шокирующими фактами, подтверждающими это, оказались победа на президентских выборах миллиардера и популиста Дональда ТРАМПА и референдум в Великобритании о её выходе из Евросоюза.

Ещё одной тревожной тенденцией прошлого года стал стремительный рост террористической угрозы. Из Азии и Ближнего Востока волна террора вместе с беженцами перекинулась в Западную Европу — громкие теракты произошли в Бельгии, Великобритании, Франции и Германии. Нарастала волна террора и в США – самым громким стал теракт в гей-клубе в Орландо и масштабная перестрелка в Далласе, больше похожая на уличные бои. Основной террористической угрозой мира оставалось Исламское государство, но другие террористические группировки и отдельные террористы тоже не сидели сложа руки – число жертв терактов в Западной Европе достигло наибольшей цифры по сравнению с 1988 г. (тогда в результат подрыва самолёта над Локкерби погибло 286 чел.). Виной тому високосный год или что-либо другое, но в 2016 г. число политических кризисов, войн, переворотов также было чрезвычайно высоким. Казалось, ещё вчера стабильные страны оказывались в вихре потрясений – политических, социальных или религиозных. Даже Исландию — казалось бы, одно из самых стабильных островных государств в мире – сотряс правительственный кризис, связанный со скандалом вокруг так называемых панамских офшоров.

Трамп, здравствуйте!

Ещё в начале года победа на президентских выборах в США миллиардера Дональда Трампа казалось чем-то сродни абсурдно- фантастическому прогнозу. . Казалось, против Трампа было все: его неоднозначная репутация миллиардера, который не платит налоги, скандальные заявления о мигрантах и мусульманах, антифеминистские эскапады, лояльность к российскому «царю» Владимиру ПУТИНУ и многое другое. Но Трамп победил. Несмотря на неоднозначные заявления Трампа практически обо всех направлениях внутренней и внешней политики США, мало кто знает, куда на самом деле повернёт новый президент и какой глубины будет этот поворот.

Brexit, до свидания

Ещё в конце 2015 г. референдум о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit ) тоже казался чем-то невероятным. Европессимисты Британии его не особо и добивались, но злая ирония этой истории заключалась в том, что инициатором голосования оказался противник Brexit — премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид КАМЕРОН. В 2015 г. он хотел использовать угрозу референдума как способ своеобразного шантажа руководителей Евросоюза с тем, чтобы добиться для Британии дополнительных преференций в ЕС. Шантаж удался, Британия получила требуемое, но поезд агитации противников Евросоюза уже было не остановить. Итог — 51,9% проголосовавших за выход из ЕС, отставка правительства, падение экономики, бегство инвесторов из страны и очередной кризис в Евросоюзе.

«Минско-нормандское» бессилие

Российско-украинская война в 2016 г. продолжалась, хоть и приобрела позиционный характер. Также продолжались попытки урегулирования конфликта дипломатическим путём со стороны международного сообщества. Однако все варианты компромиссов разбились о железобетонную логику российского президента, который по-прежнему не желает «терять лицо» и надеется «разменять» Донбасс на Крым либо что-то ещё в прямых переговорах с новым американским президентом Трампом. Санкции против России, на отмену которых Путин надеялся в 2016 г., были сохранены.

Смерть «неверным»

Террористическая эстафета, «стартовавшая» терактами в Париже в 2015 г., в 2016 г. продолжилась как во Франции, так и в Германии, Швейцарии и Бельгии. Все началось 22 марта, когда три террориста–смертника подорвали себя в аэропорту Брюсселя. Не успели бельгийцы прийти в себя, как 7 июля гражданин Алжира с мачете напал на двух женщин-полицейских в Шарлеруа. Это нападение положило началу серии «простых» терактов – без использования огнестрельного оружия и взрывчатки. Во французской Ницце 14 июля водитель грузовика Мохамед Бухлель протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной чтобы, посмотреть фейерверк. Этот же тип теракта повторил тунисец Анис Амри в декабре на рождественской ярмарке в Берлине. Произошли и два теракта в поездах в Швейцарии и Германии — в обеих случаях выходцы с востока нападали на пассажиров с ножом и мачете. Ответственность за большинство терактов взяла на себя группировка «Исламское государство». Основная их цель – запугать простых европейцев, чтобы они нигде не чувствовали себя в безопасности.

Кровь без конца

Гражданская война в Сирии, которая давно переросла в региональный конфликт, в начале 2016 г. грозила предпосылками к началу чуть ли не мировой войны. Коалиция государств Персидского залива и турецкая армия были готовы вторгнуться в Сирию с целью свержения президента Башара АСАДА. Боевые действия на сирийских фронтах в прошлом году отличались крайней ожесточённостью и презрением ко всем соглашениям. К концу года по многим причинам угроза перерастания конфликта в Сирии в нечто большее снизилась, но это было компенсировано увеличением российского вмешательства в конфликт. Оно привело к невиданной трагедии мирного населения в «северной столице» страны – Алеппо, которую мир мог наблюдать практически в прямом эфире. Однако из-за внутренних противоречий ЕС даже не смог наказать за это Россию дополнительными санкциями.

Панамский скандал

Одной из самых громких информационных «бомб», разорвавшихся в прошлом году, стал скандал вокруг так называемых «панамских бумаг». Публикация бумаг о гражданах более 200 стран мира за почти 40 лет, с 1977 до конца 2015 г., свидетельствовала о том, что многие влиятельные политики, бизнесмены и просто известные люди оптимизировали уплату налогов в своих странах, и имела серьёзный резонанс. Это привело к отставке некоторых политиков, в частности премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида ГЮННЛЁЙГСОНА. В Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники. В целом же «панамский скандал» снизил доверие к политикам и добавил цинизма гражданам многих стран.

Североатлантический щит

Однако противостоять России Европа совместно с США все же пытается. Об этом свидетельствовало дальнейшее развёртывание сил армии США и других стран в странах Балтии, которые, по мнению западных военных аналитиков, могут стать следующими жертвами гибридной войны со стороны РФ. После всего происшедшего в Украине никакой уверенности в том, что подобное не может случиться в Балтии, ни у кого нет. К концу года США перебросили в Восточную Европу тяжёлую танковую бригаду в дополнение к двум бригадам, которые находятся в Западной Европе. Также заместитель генсека НАТО Александр ВЕРБШОУ заявил о необходимости развёртывания в Румынии ограниченной системы ПРО. Европейцы также наконец предприняли первые меры для борьбы с российской пропагандисткой машиной, мощь и влияние которой в Европе массово недооценивают.

Рука Москвы

Если в Болгарии и Молдове пророссийские силы предпочитали действовать мирными методами, то ещё в одной южноевропейской стране – Черногории – они не погнушались спланировать и организовать государственный переворот. Его должны были осуществить российские и сербские граждане, ранее воевавшие на Донбассе против Украины на стороне террористических «ЛНР-ДНР». Одним из основных координаторов переворота был бывший глава сербской жандармерии в 2009-2013 годах Братислав ДИКИЧ. В результате планировалось свергнуть прозападного премьер-министра страны Мило ДЖУКАНОВИЧА и установить в стране пророссийский режим. Благодаря совместным действиям спецслужб стран НАТО, Украины, Сербии и Черногории переворот был совран, десятки боевиков арестованы.

Автомат и власть

Если бы в Турции 15 июля не произошла попытка военного переворота, то президенту этой страны Реджепу ЭРДОГАНУ нужно было бы её выдумать или инспирировать. Ибо лучшего повода расправиться со своими врагами – сторонниками проповедника Фетхуллаха ГЮЛЛЕНА — у него просто не было. Стрельба на улицах и в здании парламента, кровь погибших — что ещё нужно, чтобы обрушить на всех, даже непричастных к перевороту, свой гнев? Армия потерпела поражение, и после этого история Турции, скорее всего, пойдёт в другом направлении, отличном от того, которым она шла предыдущие 50 лет. Массовые репрессии захлестнули страну – под их жернова попали уже больше 100 тыс. человек. Также страну захлестнула волна террора — но не со стороны проигравших, а радикальных курдов и «Исламского государства». Такого количества терактов в Турции не было с конца 70-х годов. Борьба же с ними ещё больше укрепляет личную власть Реджепа Эрдогана

Референдум пессимистов

Усилия России сорвать евроинтеграцию Украины в 2016 г. удивительным образом совпали с европессимизмом части голландского общества и его страхами, основанными на миграционном кризисе 2015 г. В результате родилась инициатива о проведении консультативного референдума 6 апреля об утверждении соглашения об ассоциации с Украины с ЕС. Противников Украины консультировали российские консультанты, поэтому уровень аргументов голландцев, голосовавших «против», оказался на уровне примитивной российской пропаганды об «ужасных хохлах». Результаты опроса оказались ожидаемыми – 61% из пришедших на участки 30% населения страны не поддержали ассоциацию. В результате она до сих пор окончательно не ратифицирована.

Пожали руки

Одним из эпохальных событий ушедшего года стала нормализация отношений между США и Кубой. Дипломатические отношения между странами были прерваны ещё в 1961 г. из-за прихода к власти Фиделя КАСТРО и конфискации новым кубинским режимом всех американских активов на острове. Президент США Барак ОБАМА дал старт возобновлению дипломатических отношений ещё в 2014 г. Однако окончательно контакты между странами были восстановлены только после визита американского президента на Кубу, состоявшегося 20 марта 2016 г. В конце года Кубу ждало ещё одно эпохальное событие – 25 ноября умер её бессменный руководитель на протяжении полувека Фидель Кастро.

Центральноазиатские перемены

Прошлый год оказался годом серьёзных волнений для граждан Узбекистана. Внезапная смерть бессменного президента Узбекистана Ислама КАРИМОВА, случившаяся 2 сентября, давала стране шанс изменить путь авторитарного полузакрытого от мира существования, по которому она идёт последние 25 лет. Аналитики также предполагали, что узбекские кланы, интересы которых ранее уравновешивал Каримов, могут перессориться из-за дележа трона. Однако узбекская элита выбрала стабильность по туркменскому сценарию — на декоративных «выборах» власть была передана премьер-министру Шавкату МИРЗИЁЕВУ.

А вот в соседнем Казахстане было неспокойно. Резкое обесценивание валюты – тенге- и предполагаемая земельная реформа привели сначала к майским мирным протестам в основных городах страны, жёстко разогнанных милицией. В ответ на это часть казахов решила прибегнуть к оружию – 5-6 июня в г. Актобе, считающимся центром «мусульманского экстремизма» Западного Казахстана, боевики напали на военные объекты и оружейные магазины. Это заставило многих задуматься о подспудных внутренних процессах, идущих в казахском обществе, и о том, что будет со страной, когда 76-летнего бессменного президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА призовёт к себе Аллах.

Уходи, мерзавец (ка)!

Двум женщинам — политикам в 2016 г. — крупно не повезло: бразильский президент Дилма РУСЕФ и её корейская «коллега» Пак Кын ХЕ были отстранены от власти. Ещё в конце 2015 г. против Дилмы Русеф была инициирована процедура импичмента. Оказалось, что еще в ходе правления «духовного отца» Русеф – предыдущего президента Лулы да СИЛЬВЫ — была организована коррупционная схема. В стране весь год проходили массовые манифестации против президента, в итоге сенат Бразилии 31 августа отстранил Русеф от власти большинством голосов.

Причиной же импичмента главы Южной Кореи президента Пак Кын Хе стал тот факт, что она позволяла своей подруге Чхве Сун СИЛЬ вмешиваться в государственную политику, иметь доступ к секретным документам и влиять на кадровые назначения в правительстве. В результате опубликования этих фактов число недовольных политикой президента выросло до 90%, в стране проходили массовые манифестации. В результате 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент Пак Кын Хе.

А вот народ Венесуэлы не смог добиться смены власти. Президент Николас МАДУРО и его правящая Единая социалистическая партия удержались у власти, несмотря на глубочайший экономический и продовольственный кризис. Толпы венесуэльцев за это время не раз грабили супермаркеты, электричество в городах включали на 6-5 часов в сутки, инфляция достигла 500% в год. Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, 25 октября 2016 г. проголосовала за начало процесса импичмента Мадуро, в отношении которого также было открыто уголовное расследование. Однако Николас Мадуро посетил Ватикан, где встретился с Папой Римским ФРАНЦИСКОМ и умолил понтифика направить на переговоры с оппозицией государственного секретаря Ватикана Пьетро ПАРОЛИНА. После этого процедура импичмента была приостановлена, из-под стражи были отпущены пять оппозиционных политиков, а оппозиция отказалась от марша протеста, назначенного на 3 ноября 2016 года.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №3