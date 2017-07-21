Панорама / сумы / новости / события / комментарии
28.07 Пятница

Побеседуем: влияют ли результаты ВНО на поступление?

Сегодня, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Личность, Мнение, Образование Регион: Сумы
Панорама Панорама
Побеседуем: влияют ли результаты ВНО на поступление?

Мы снова знакомимся с теми счастливчиками, которым удалось поцелить в самое сердце ВНО. Сегодня поговорим с Игорем Купченко — выпускником Сумской школы №1 им. В.Стрельченка, который получил 200 баллов по математике. Бывший школьник рассказывает о том, как готовился к ВНО, о своих сильных и слабых сторонах в учебе и о том, как результат его ВНО повлиял на поступление.

r: Как только ты узнал результат по математике, с кем первым поделился?
Игорь Купченко: Сначала этой новостью я поделился с мамой и своей старшей сестрой, кстати, она тоже сдала ВНО по математики на 200 баллов два года назад. Результат был для меня немного ожидаемым, так как я уже проверил все ответы, и они были правильные, но сомнение все же оставалось.

r: А какие ты еще предметы сдавал и каковы результаты?
И.К.: Украинский язык — 186 баллов, физика — 192 балла и география — 190 баллов.

r: Как ты готовился к ЗНО, и с кем?
И.К.: Ко всем экзаменам я готовился самостоятельно, а по физике занимался с репетитором полгода. Я очень благодарен моим школьным преподавателям за хорошую подготовку по данным предметам во время уроков и консультаций.

r: Дай совет как не волноваться в день сдачи ВНО?
И.К.: Сильнее всего я волновался перед первым предметом ВНО, на последующие шел спокойно и уверенно, понимая, что это просто экзамен, я к нему готовился, не стоит «себя накручивать».

r: Как ты учился в школе?
И.К.: В школе я не был отличником, учился хорошо (средний балл аттестата – 10). Математика всегда давалась мне легче, чем другие школьные предметы, я изучал ее систематически и с интересом, а вот с английским языком были трудности.

r: Как думаешь, действительно ли ЗНО проверяет знания выпускников или как повезет?
И.К.: Я считаю, что ВНО действительно проверяет знания учеников, главное — не волноваться и сосредоточиться, а фортуна — это не больше 1 % к результату.

r: Куда планируешь поступать, и как оцениваешь свои шансы?
И.К.: Я подал документы в киевские вузы на специальности, связанные с экономикой и программированием. Думаю, у меня есть хорошие шансы на поступление.

r: Какой можешь дать совет тем, кто будет сдавать ВНО в следующем году?
И.К.: К предметам, которые ты выбираешь на ВНО, нужно готовиться очень усиленно в течение последнего года, главное осознанно и с пониманием всей ответственности за результат самостоятельной подготовки.

r: Поделись рецептом сдачи ВНО по математике на 200 баллов?
И.К.: У меня рецепта не было, и я сдал! Думаю, его не существует. Все зависит от индивидуальных склонностей человека к учебе и познанию. К предмету нужно готовиться систематически на протяжении всей учебы в школе. А еще нужна сильная внутренняя мотивация для достижения своей цели.

Подготовила Марина Пильтяй

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Отголоски второй мировой: в Сумах откопали военнопленных немцев
Отголоски второй мировой: в Сумах откопали военнопленных немцев
21.07.2017, 14:09 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрики: Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумы Просмотров 146 Комментариев 0
Побеседуем: каково отличникам в Сумах?
Побеседуем: каково отличникам в Сумах?
18.07.2017, 12:09 Новость
Панорама Панорама 18.07.2017, 12:09 Категория: Новость Рубрики: Личность, Мнение Регион: Сумы Просмотров 299 Комментариев 0
В Сумской школе конфликт из-за оценки
В Сумской школе конфликт из-за оценки
13.07.2017, 11:14 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Закон, Образование, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 775 Комментариев 5
Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?
Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?
12.07.2017, 11:04 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Мнение, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 345 Комментариев 0
Кто подготовил 200-балльников в Сумах
Кто подготовил 200-балльников в Сумах
07.07.2017, 17:04 Новость
Панорама Панорама 07.07.2017, 17:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 595 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 468 Комментариев 0
В сумской мэрии обыски
В сумской мэрии обыски
06.07.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Бизнес, Выборы, Город, Закон, Личность, Политика, Происшествия, Экономика Регион: Сумы Просмотров 231 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 132 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 184 Комментариев 0
Опросы

Чего вы ожидаете от августа?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
Вчера, 19:37
admin adminych admin adminych Вчера, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Бытовой фильтр для воды: чем руководствоваться при его выборе
26.07.2017, 11:00
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
21.07.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Что по чем: продукты в июле подорожали
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...
Вчера, 23:17
Анна Янчук к материалу
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
Ужас. 3 года прошло, а кажется, будто всего несколько месяцев.
26.07.2017, 12:28
Анна Янчук к материалу
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
Ну да, у нас же родители после пары случаев плохой реакции на прививки напрочь отказываются вакцинировать детей, не осознавая, что ...
26.07.2017, 12:27
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII