Побеседуем: влияют ли результаты ВНО на поступление?

Мы снова знакомимся с теми счастливчиками, которым удалось поцелить в самое сердце ВНО. Сегодня поговорим с Игорем Купченко — выпускником Сумской школы №1 им. В.Стрельченка, который получил 200 баллов по математике. Бывший школьник рассказывает о том, как готовился к ВНО, о своих сильных и слабых сторонах в учебе и о том, как результат его ВНО повлиял на поступление.

r: Как только ты узнал результат по математике, с кем первым поделился?

Игорь Купченко: Сначала этой новостью я поделился с мамой и своей старшей сестрой, кстати, она тоже сдала ВНО по математики на 200 баллов два года назад. Результат был для меня немного ожидаемым, так как я уже проверил все ответы, и они были правильные, но сомнение все же оставалось.

r: А какие ты еще предметы сдавал и каковы результаты?

И.К.: Украинский язык — 186 баллов, физика — 192 балла и география — 190 баллов.

r: Как ты готовился к ЗНО, и с кем?

И.К.: Ко всем экзаменам я готовился самостоятельно, а по физике занимался с репетитором полгода. Я очень благодарен моим школьным преподавателям за хорошую подготовку по данным предметам во время уроков и консультаций.

r: Дай совет как не волноваться в день сдачи ВНО?

И.К.: Сильнее всего я волновался перед первым предметом ВНО, на последующие шел спокойно и уверенно, понимая, что это просто экзамен, я к нему готовился, не стоит «себя накручивать».

r: Как ты учился в школе?

И.К.: В школе я не был отличником, учился хорошо (средний балл аттестата – 10). Математика всегда давалась мне легче, чем другие школьные предметы, я изучал ее систематически и с интересом, а вот с английским языком были трудности.

r: Как думаешь, действительно ли ЗНО проверяет знания выпускников или как повезет?

И.К.: Я считаю, что ВНО действительно проверяет знания учеников, главное — не волноваться и сосредоточиться, а фортуна — это не больше 1 % к результату.

r: Куда планируешь поступать, и как оцениваешь свои шансы?

И.К.: Я подал документы в киевские вузы на специальности, связанные с экономикой и программированием. Думаю, у меня есть хорошие шансы на поступление.

r: Какой можешь дать совет тем, кто будет сдавать ВНО в следующем году?

И.К.: К предметам, которые ты выбираешь на ВНО, нужно готовиться очень усиленно в течение последнего года, главное осознанно и с пониманием всей ответственности за результат самостоятельной подготовки.

r: Поделись рецептом сдачи ВНО по математике на 200 баллов?

И.К.: У меня рецепта не было, и я сдал! Думаю, его не существует. Все зависит от индивидуальных склонностей человека к учебе и познанию. К предмету нужно готовиться систематически на протяжении всей учебы в школе. А еще нужна сильная внутренняя мотивация для достижения своей цели.

Подготовила Марина Пильтяй