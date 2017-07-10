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Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?

Сегодня, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?

Лето традиционно считается периодом отпусков. Психологически всегда сложно дождаться того самого дня, когда не нужно будет мучить себя утром и отправляться на работу, когда считаешь дни и все чаще поглядываешь на календарь. Не менее тяжело вернуться в привычную рабочую колею после того самого отпуска. И не столько физически, сколько психологически. Чтобы ожидание для наших читателей не было мучительным, а возвращение безболезненным, мы обратились за помощью к кандидату психологических наук, практикующему психологу-психотерапевту Сумского психологического центра «Час на себе» Дарье Черенщиковой.

r: Скажите так ли правильно уходить в отпуск летом?
Дарья Черенщикова: Скорее, уходить в отпуск летом — более привычно. Ещё не так давно подавляющее большинство жителей постсоветского пространства отдыхали на морях, прилегающих к этому же пространству. И, учитывая климатический пояс, теплыми моря становятся именно в летний период. От сюда и сформировалось представление о традиционном летнем отдыхе. В дне сегодняшнего изобилия и снятия ограничений теплые моря доступны круглый год. Поэтому летний отпуск — скорее важная моральная и психологическая составляющая культурально-традиционного представления об отдыхе.

r: Есть люди, которые вообще работают без отпусков. Чем это чревато? Нужен ли нам отдых, как часто и зачем?
Д.Ч.: Отдых нужен обязательно. Поочередность периодов напряжения и расслабления просто необходима. Считается нормальным и естественным, когда определенный период жизни занимает работа. Внутренняя потребность расти, развиваться, достигать, самореализовываться, на самом деле, очень сильная и ярко выраженная. И в то же время, какой бы любимой не была работа, организму и психике нужны периоды переключения. Если отдых качественный — не в смысле дорогой, но, приносящий удовольствие — тогда времени для него не потребуется много и человек за достаточно короткий временной промежуток будет готов полноценно возвращаться в привычный продуктивный рабочий ритм.

r: Если все уже в отпуске, а ты на работе (ведь кто-то же должен работать), как облегчить ожидание?
Д.Ч.: Как ни крути, летний период все же вносит свои коррективы в рабочий ритм. Непроизвольно в силу как внутренних, так и внешних факторов, рабочий темп замедляется. Уезжающие на отдых сотрудники освобождают пространство. И, не смотря на то, что объем работы в связи с этим может увеличиваться, смена ритма и освобождения пространства могут благоприятно сказываться на психологическом состоянии рабочего. И в то же время, в период, когда до отпуска остается не много, а накопившиеся усталость и обида от чувства несправедливости не дают спокойно радоваться дню сегодняшнему, конструктивно дождаться долгожданного отдыха могут помочь полноценный ночной сон, ежедневные маленькие удовольствия, а также планирование приближающегося периода, освобожденного от трудовой активности.

r: Случается, что после отдыха приходиться очень долго морально себя настраивать снова взяться за работу. Почему так происходит? Как себя настроить на возвращение в колею?
Д.Ч.: Как было уже сказано, лето — это период смены жизненного ритма. Отпуск и отдых тем и своеобразны, что ритм жизни может становиться качественно другим и по силе, и по знаку. Т.е., ритм может перерастать в абсолютно замедленный и пассивный, либо же, при сохранении активности и динамики, проявляться в абсолютно другой, противоположной работе, сфере жизни. Соответственно, возвращение на работу знаменует собой необходимость возвращаться в рабочий ритм и график. От сюда-то и вызвано всем знакомое нежелание и/или невозможность быстро адаптироваться к рабочему состоянию. Чаще всего, положение усугубляется еще и тем, что возвращение к работе вызвано не внутренней потребностью, а внешними требованиями, временными ограничениями, воспринимающимися нашей психикой, как требование. А требованиям мы всегда и вполне естественно сопротивляемся в той или иной степени.

r: Еще есть выражение «я так на отдыхе устал». Почему так происходит?
Д.Ч.: Ответ на этот вопрос можно уже обнаружить в предыдущих комментариях. Опять таки, если отдых качественный и нам удается максимально переключить свою идентичность с профессиональной на какую-либо другую и в период отдыха не беспокоиться о работе, то очень вероятно, что совсем скоро нам вновь захочется поскорее заняться любимым делом. Особенно, если дело любимое, значимое и приносящее удовольствие. Как мы уже отмечали, естественная потребность в труде и развитии нам свойственна с малых лет, она-то и движет нашей мотивированностью к работе и самореализации в ней.

r: Бывает, что много сил и энергии тратиться на то, чтобы определить как именно отдыхать. Подскажите что делать?
Д.Ч.: Ответ на вопрос «Как?» всегда предполагает ответ на вопрос «Зачем?» Все на столько индивидуально и зависит от личностных предпочтений, потребностей и возможностей. Современный сектор сферы услуг настолько разнообразен, что предложения найдутся на любой вкус и на соответствующие возможности. Главное — определить для себя, чем и как, скорее всего, хочется отдохнуть: телом, душой, эмоционально, в контакте с окружающими, уединенно и т.д. Самое главное — слышать свою внутреннюю потребность и уметь её удовлетворить!

r: «Во время отпуска так много надо успеть сделать (огороды, ремонты, порядки и т.п.)!», — часто жалуются уходящие в отпуск коллеги, знакомые. А когда же за всеми этими делами отдыхать?
Д.Ч.: Существует распространенная идея о том, что отдых — это смена деятельности. Все может быть и так, только важно учитывать одно очень важное обстоятельство — мотивацию. Традиционно в психологии выделяют два типа мотивации: на избежание неудачи и достижение успеха. Руководствуясь первой, люди с большей вероятностью вернутся из отпуска еще более уставшими и замученными. Ведь именно ограничения (у отпуска есть заранее определенные временные рамки), жесткие требования и объем запланированного могут мотивировать человека избегать неудачи, т.е., во что бы то ни стало, завершить все недоделанное ранее, не учитывая возможности и ресурсы. При такой мотивации ресурсов (временных, физических, финансовых, эмоциональных) расходуется больше, чем человек может на этот период себе позволить. Так формируется выгорание даже в период отпуска. Поэтому важно адекватно оценивать возможности, и выделять максимальные и минимальные цели, при достижении которых степень достижения будет удовлетворять.

r: Еще одни решительно заявляют: «Я буду валяться на диване и пусть весь мир подождет». С их позиции отдых — это ничегонеделание. Правильно ли на месяц, пару недель лишать себя какой либо активности и просто лежать?
Д.Ч.: Вы знаете, может быть и так, особенно, если основная активность человека связана со стрессовой и физически напряженной работой. Физические ресурсы тоже надо восполнять. Невозможность физического расслабления приводит к тому, что для его достижения требуется длительный период. А отдых не будет качественным без должного расслабления, прежде всего физического. Учитесь расслабляться в повседневной жизни для того, чтобы в последствии весь отдых не уходил на достижение этого самого расслабления, а оставалось время и пространство для чего-нибудь очень важного и приятного.

r: И вариант — уединиться. Что скажете о желающих уйти в отпуск не просто от работы, а от семьи и прочих «отягощающих» обстоятельств?
Д.Ч.: Подобное желание абсолютно нормально, если основная деятельность человека связана с внешними контактами и насыщенным общением с людьми. Для баланса порой просто необходимо уединяться в так называемой интровентированности — уходе от внешних контактов — с тем, чтобы побыть с собой, набраться ресурсов и избежать вероятных выгорания и депрессии. Ещё раз напомню, что отдых — явление настолько индивидуальное и личностное, что вешать на его проведение ярлык ненормальности не стоит. Есть ваша потребность и она имеет право на принятие.

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