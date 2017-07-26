Побеседуем: есть ли в Сумах безопасные пляжи?

Опасные находки с возбудителем сибирской язвы под Миропольем, вспышка кори в Белополье и смерть от ботулизма – эти новости стали самыми обсуждаемыми в июле. И если случай с заражением сибирской язвой человека не подтвердился, то корь в Сумской области задела шестерых, один из них ребенок, причем даже привитые украинцы, если они были вакцинированы более 15 лет назад, подверглись заражению. Сумы бьют рекорды по числу кишечных инфекций. Люди с опаской заходят в воду сумских водоемов, ведь регулярно появляется информация о том, что в реках и озерах находят возбудители опасных болезней. Какие инфекции могут нас подстерегать летом, стоит ли купаться в сумских водоемах, и насколько мы защищены от опасных инфекций, рассказывает заместитель главного врача Областной клинической инфекционной больницы им. З.И. Красовицкого, областной инфекционист Ирина Троцкая.

r: В Украине, и в Сумах были смертельные случаи связанные с ботулизмом. Появилась ли лечебная сыворотка?

И.Т.: Ботулизм – это заболевание крайне тяжелое, с высоким уровнем смертности. К сожалению, сыворотки у нас пока нет, мы заложники ситуации, хотя 25 доз Украине подарила канадская диаспора. Выдают сыворотку по факту заболевания. Одна из них была доставлена в Харьков, где врачи пытаются спасти молодую девушку.

r: Какая сейчас ситуация в области по вспышкам болезней?

И.Т.: В сравнении с прошлым годом, уровень кишечных инфекций повысился на 75%, а гриппа уменьшился в два раза, ОРВИ в 1,2 раза. Улучшилась ситуация и по коклюшу – снизилась заболеваемость в 6 раз. Зато мы пошли вверх по вирусному гепатиту А, и по кори. Было у нас и много вспышек у нас было много: вирусного гепатита А в с.Новосухановка, сальмонеллеза в Кролевце, а также в одном из сел Липоводолинского района, стафилококковой кишечной инфекции в Конотопе, и недавняя вспышка кори.

r: Какие инфекции за последние несколько лет вышли на первый план?

Ирина Троцкая: Сейчас на «первое» место выходят так называемые медленные инфекции, то есть инфекции с очень продолжительным инкубационным периодом, те которые имеют нециклический характер: ВИЧ, вирусные гепатиты В С D, токсоплазмоз, герпес, цитамегаловирусная инфекция. Из циклических инфекций пожалуй гепатит А если в прошлом году он практически не регистрировался, то уже в этом заболеваемость резко выросла, и даже была вспышка в селе Новосухановка Сумского района. Обычно вот такое циклическое течение имеют болезни, которыми можно управлять методами иммунной профилактики. Вот вирусный гепатит А в развитых странах относится к управляемым инфекциям, потому что против него положена обязательная вакцинация. К сожалению, в нашей стране она не предусмотрена, но если есть желание и возможность человек может привиться за свои средства. Цена 200-700 грн., в зависимости от производителя, и защита на 10 лет.

Некоторые инфекции исчезли полностью, речь идет о натуральной оспе. Последний случай был зарегистрирован в 1976 году. Это все благодаря вакцинации. В развитых странах практически нет полиомиелита, кори, дифтерии. Из-за того, что сейчас не полностью идет охват прививками, многие «дремлющие» инфекции могут возобновиться. Это связано с формированием нового, не привитого поколения населения.

r: Сейчас так называемый «пляжный» сезон, инфекции могут подстерегать нас в водоемах? Куда в Сумах вы пошли бы купаться?

И.Т.: Да. Это все возможные кишечные инфекции: дизентерия, кишечная палочка, ротовирусные инфекции; можно также заразиться лептоспирозом, туляремией. Еще когда говорим о водоемах, мы не должны забывать про отиты, коньюктивиты и чесотку. Здесь два аспекта, если говорить о пляжах, то никуда, так как в нашем городе нет ни одного обустроенного. В понятие «пляж» я вкладываю, не только чистоту воды, но и чистоту берега, дна, наличие спасательной службы, раздевалок и лавочек, урн, туалетов в конце концов. Что касается чистоты воды, то по данным областного лабораторного центра, в принципе показатели достаточно удовлетворительны в большинстве водоемах.

r: Среди родителей, отношение к прививкам настороженное. Чем чреват отказ от вакцинации?

И.Т.: К счастью, я скажу, официально отказываются не более 10%. Настороженное отношение лишь к производителям. Вот, например многие считают, если швейцарская вакцина-это хорошо, индийская — плохо. На самом деле разницы практически нет никакой. Все те вакцины, что поступают к нам, они сертифицированы, имеют одинаковый состав и имуногенные свойства.

Я считаю, что перед вакцинацией родители должны все усилия направить на подготовку ребенка, а не на выяснения какая это вакцина. До вакцинации, в течении 10 дней нужно чтобы ребенок не получал новых смесей, продуктов, не контактировал с возможным источником инфекции, проследить чтобы стул был ежедневным.

Отказ от прививок чреват возвратом тех заболеваний, о которых человечество уже забывает, так как благодаря поголовной вакцинации сейчас они находятся в так называемом «спящем» режиме. Если мы сегодня откажемся от прививок, от той же дифтерии, кори, то не сможем управлять этими болезнями, и крупные города тогда станут не центрами культуры, а местами, из которых нужно бежать.

Марина Пильтяй, «Панорама» №31