Панорама / сумы / новости / события / комментарии
01.08 Вторник

Побеседуем: есть ли в Сумах безопасные пляжи?

Вчера, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Личность, Мнение, Общество Регионы: Все
Панорама Панорама
Побеседуем: есть ли в Сумах безопасные пляжи?

Опасные находки с возбудителем сибирской язвы под Миропольем, вспышка кори в Белополье и смерть от ботулизма – эти новости стали самыми обсуждаемыми в июле. И если случай с заражением сибирской язвой человека не подтвердился, то корь в Сумской области задела шестерых, один из них ребенок, причем даже привитые украинцы, если они были вакцинированы более 15 лет назад, подверглись заражению. Сумы бьют рекорды по числу кишечных инфекций. Люди с опаской заходят в воду сумских водоемов, ведь регулярно появляется информация о том, что в реках и озерах находят возбудители опасных болезней. Какие инфекции могут нас подстерегать летом, стоит ли купаться в сумских водоемах, и насколько мы защищены от опасных инфекций, рассказывает заместитель главного врача Областной клинической инфекционной больницы им. З.И. Красовицкого, областной инфекционист Ирина Троцкая.

r: В Украине, и в Сумах были смертельные случаи связанные с ботулизмом. Появилась ли лечебная сыворотка?
И.Т.: Ботулизм – это заболевание крайне тяжелое, с высоким уровнем смертности. К сожалению, сыворотки у нас пока нет, мы заложники ситуации, хотя 25 доз Украине подарила канадская диаспора. Выдают сыворотку по факту заболевания. Одна из них была доставлена в Харьков, где врачи пытаются спасти молодую девушку.

r: Какая сейчас ситуация в области по вспышкам болезней?
И.Т.: В сравнении с прошлым годом, уровень кишечных инфекций повысился на 75%, а гриппа уменьшился в два раза, ОРВИ в 1,2 раза. Улучшилась ситуация и по коклюшу – снизилась заболеваемость в 6 раз. Зато мы пошли вверх по вирусному гепатиту А, и по кори. Было у нас и много вспышек у нас было много: вирусного гепатита А в с.Новосухановка, сальмонеллеза в Кролевце, а также в одном из сел Липоводолинского района, стафилококковой кишечной инфекции в Конотопе, и недавняя вспышка кори.

r: Какие инфекции за последние несколько лет вышли на первый план?
Ирина Троцкая: Сейчас на «первое» место выходят так называемые медленные инфекции, то есть инфекции с очень продолжительным инкубационным периодом, те которые имеют нециклический характер: ВИЧ, вирусные гепатиты В С D, токсоплазмоз, герпес, цитамегаловирусная инфекция. Из циклических инфекций пожалуй гепатит А если в прошлом году он практически не регистрировался, то уже в этом заболеваемость резко выросла, и даже была вспышка в селе Новосухановка Сумского района. Обычно вот такое циклическое течение имеют болезни, которыми можно управлять методами иммунной профилактики. Вот вирусный гепатит А в развитых странах относится к управляемым инфекциям, потому что против него положена обязательная вакцинация. К сожалению, в нашей стране она не предусмотрена, но если есть желание и возможность человек может привиться за свои средства. Цена 200-700 грн., в зависимости от производителя, и защита на 10 лет.
Некоторые инфекции исчезли полностью, речь идет о натуральной оспе. Последний случай был зарегистрирован в 1976 году. Это все благодаря вакцинации. В развитых странах практически нет полиомиелита, кори, дифтерии. Из-за того, что сейчас не полностью идет охват прививками, многие «дремлющие» инфекции могут возобновиться. Это связано с формированием нового, не привитого поколения населения.

r: Сейчас так называемый «пляжный» сезон, инфекции могут подстерегать нас в водоемах? Куда в Сумах вы пошли бы купаться?
И.Т.: Да. Это все возможные кишечные инфекции: дизентерия, кишечная палочка, ротовирусные инфекции; можно также заразиться лептоспирозом, туляремией. Еще когда говорим о водоемах, мы не должны забывать про отиты, коньюктивиты и чесотку. Здесь два аспекта, если говорить о пляжах, то никуда, так как в нашем городе нет ни одного обустроенного. В понятие «пляж» я вкладываю, не только чистоту воды, но и чистоту берега, дна, наличие спасательной службы, раздевалок и лавочек, урн, туалетов в конце концов. Что касается чистоты воды, то по данным областного лабораторного центра, в принципе показатели достаточно удовлетворительны в большинстве водоемах.

r: Среди родителей, отношение к прививкам настороженное. Чем чреват отказ от вакцинации?
И.Т.: К счастью, я скажу, официально отказываются не более 10%. Настороженное отношение лишь к производителям. Вот, например многие считают, если швейцарская вакцина-это хорошо, индийская — плохо. На самом деле разницы практически нет никакой. Все те вакцины, что поступают к нам, они сертифицированы, имеют одинаковый состав и имуногенные свойства.
Я считаю, что перед вакцинацией родители должны все усилия направить на подготовку ребенка, а не на выяснения какая это вакцина. До вакцинации, в течении 10 дней нужно чтобы ребенок не получал новых смесей, продуктов, не контактировал с возможным источником инфекции, проследить чтобы стул был ежедневным.
Отказ от прививок чреват возвратом тех заболеваний, о которых человечество уже забывает, так как благодаря поголовной вакцинации сейчас они находятся в так называемом «спящем» режиме. Если мы сегодня откажемся от прививок, от той же дифтерии, кори, то не сможем управлять этими болезнями, и крупные города тогда станут не центрами культуры, а местами, из которых нужно бежать.

Марина Пильтяй, «Панорама» №31

Напечатать Письмо автору Просмотров 29 Комментариев 0

читайте также
Самозащита дело тонкое: как инвалид стал разбойником
Самозащита дело тонкое: как инвалид стал разбойником
26.07.2017, 16:06 Новость
Панорама Панорама 26.07.2017, 16:06 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Личность, Общество, Первая полоса Регион: Сумы Просмотров 434 Комментариев 0
Побеседуем: вода познается в сравнении
Побеседуем: вода познается в сравнении
19.07.2017, 16:10 Новость
Панорама Панорама 19.07.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Жизнь, Личность, Мнение Регион: Сумы Просмотров 92 Комментариев 0
В детских больницах «кипит» ремон (фоторепортаж) 5 фото
В детских больницах «кипит» ремон (фоторепортаж)
19.07.2017, 14:07 Новость
Панорама Панорама 19.07.2017, 14:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 94 Комментариев 0
Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?
Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?
17.07.2017, 11:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 17.07.2017, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумы Просмотров 123 Комментариев 0
Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?
Побеседуем: насколько свободно в Сумах школьники владеют английским?
12.07.2017, 11:04 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Мнение, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 350 Комментариев 0
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
10.07.2017, 16:03 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумщина Просмотров 121 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 471 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 133 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 192 Комментариев 0
Опросы

Чего вы ожидаете от августа?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Бытовой фильтр для воды: чем руководствоваться при его выборе
26.07.2017, 11:00
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
21.07.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
последние комментарии
Peter к материалу
Олександр Такул: «Для мене наметовий табір «Сузір’я» — це більше місія, ніж робота»
Маю бажання прокоментувати де які висловлювання Олександра Такул та одночасно залишити відгук про наметовий табір "Сузір'я". Мова виключно про наметовий ...
30.07.2017, 19:54
Сергей Федоров к материалу
Что по чем: продукты в июле подорожали
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...
27.07.2017, 23:17
Анна Янчук к материалу
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
Ужас. 3 года прошло, а кажется, будто всего несколько месяцев.
26.07.2017, 12:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII