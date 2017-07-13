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По накатанной: гороскоп на 8 сентября

Сегодня, 06:21 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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По накатанной: гороскоп на 8 сентября

Станет достаточно напряжённым и волнительным днём, когда препятствия и неожиданные заминки будут возникать даже на ровном месте. Сегодня лучше отказаться от новых проектов и ответственных дел, так как их результат будет явно далёк от совершенства.
Овен:
Следует более доброжелательно относиться к окружающим. Прежде, чем выражать своё недовольство и высказывать накопившиеся претензии в адрес коллег или родственников, на минуту поставьте себя на место людей, которым предназначается порция этого негатива.
Телец:
Тельцам сегодня рекомендуется максимально бережно обращаться с важной документацией. Высок риск, что вы потеряете или по неосторожности удалите ценнейший файл, в котором содержались результаты вашей многодневной работы.
Близнецы:
Намерения Близнецов в этот день будут сильно расходиться с планами окружающих. Чтобы это постоянное противоборство не вызвало у вас раздраженье и стресс, хотя бы иногда соглашайтесь пойти на компромисс при обсуждении того или иного вопроса.
Рак:
Ракам особое внимание в этот день следует сосредоточить на состоянии своего здоровья. Не отказывайтесь от визита к врачу, даже если пока симптомы того или иного недуга вы ощущаете достаточно смутно.
Лев:
Львам в этот день стоит проявить больше естественности в общении с потенциальными деловыми партнёрами. Эти люди куда более охотно пойдут на контакт, если вы откажетесь от пафоса и надменности в пользу своего природного обаяния.
Дева:
Дев сегодня сильно утомит необходимость изображать из себя примерного семьянина и рачительного хозяина. Чтобы приезд родственников вашей второй половинки окончательно не лишил вас моральных сил, постарайтесь найти в этом хотя бы малейшую долю позитива.
Весы:
Весы в этот день получат незабываемые эмоции от участия в каком-то общественном мероприятии. Вы откажетесь со стороны наблюдать за происходящим и сделаете всё зависящее от себя, чтобы внести свой весомый вклад в разворачивающиеся перед вами события.
Скорпион:
Скорпионам сегодня будет казаться, что коллеги слишком мало внимания уделяют работе. Вы попробуете призвать своих сослуживцев более старательно выполнять профессиональный долг, но в ответ получите огромное количество оскорбительных фраз и прочего негатива.
Стрелец:
Стрельцам в этот день захочется разделить с кем-либо свои внутренние переживания. Вы испытаете сильное удивление, когда подходящим «духовником» для вас станет не давний коллега или близкий друг, а человек, общение с которым вы всегда по каким-то причинам старательно избегали.
Козерог:
Козерогам не следует брать на себя чьи-либо обязанности. Дело, которое на первый взгляд покажется вам сущим пустяком, принесёт вам огромное разочарование и отнимет у вас много моральных резервов.
Водолей:
Водолеи в этот день будут производить впечатление абсолютно некоммуникабельного человека. Постепенно окружающие полностью откажутся от попыток вступить с вами в контакт, так как, пока вы всецело погружены в свою работу, с вами будет невозможно о чём-либо договориться.
Рыбы:
Рыб в этот день повергнет в шок избыток поступающей информации. Самые противоречивые сведения польются на вас с разных сторон, и удержаться в этом водовороте вам поможет только собственная интуиция.

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