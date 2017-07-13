По чуть-чуть: гороскоп на 2 октября

Решение многих повседневных задач будет вызывать неожиданные затруднения. В этот день не следует ставить слишком высокие цели и не стоит требовать от себя масштабных профессиональных побед, так как для них не будет никаких предпосылок.

Овен:

Овнам не захочется исправно трудиться. Вы будете ждать одного — возможности как можно скорей вернуться домой, чтобы привести себя в порядок и отправиться на вечеринку.

Телец:

Тельцы в этот день смогут избавиться от затруднений на личном фронте. Вы найдёте способ, как донести до навязчивого поклонника (или поклонницы), что его настойчивые ухаживания не вызывают у вас ни малейшего интереса.

Близнецы:

Близнецы сегодня задумаются о том, как обеспечить себе устойчивый рост капитала. Вы рассмотрите все варианты, и в итоге остановитесь на том из них, который подразумевает возможность заработать, не увольняясь с вашей нынешней должности.

Рак:

Раки 2 октября получат огромную порцию негатива от малознакомого человека. После обмена парой незначительных фраз вы и эта особа не сможете сдержаться от взаимных оскорблений, и этот скандал на весь день испортит вам настроение.

Лев:

Львам в этот день не следует спешить в принятии важных решений. Все предложения, которым вам суждено получить сегодня, будут иметь две стороны (одна из них поманит вас своими перспективами, а вторая покажется вам слишком рискованной и авантюрной).

Дева:

Девам сегодня есть смысл заняться реализацией своих личных бизнес-проектов. Не бойтесь пойти на обдуманный риск, ведь пока звёзды проявляют по отношению к вам благосклонность, любое смелое начинание непременно принесёт вам победу.

Весы:

Весы в этот день будут составлять список своих расходов на октябрь. Не забывайте, что этот план должен обязательно содержать и столь значимый пункт, как траты на непредвиденные нужды (их в ближайшее время у вас будет в избытке).

Скорпион:

Скорпионам сегодня стоит отказаться от слишком прямолинейных вопросов. Человек, от которого вы попытаетесь получить необходимую информацию, замкнётся в себе, если вы слишком жёстко или ультимативно начнёте выстраивать диалог.

Стрелец:

Стрельцы сегодня испытают потребность в простом человеческом общении. С этой целью вы будете пытаться выйти на контакт и с коллегами по работе, и с соседом по лестничной клетке, и с незнакомцами в Интернете.

Козерог:

Козероги в этот день будут наслаждаться великолепным настроением и прекрасным самочувствием. Столь позитивный настрой наилучшим образом отразится и на вашей работе, и на взаимоотношениях с человеком, которого вы очень хотите назвать своей второй половинкой.

Водолей:

Водолеям захочется провести свой досуг в изысканной обстановке. Вечером вы отправитесь в ресторан, но, едва познакомившись с меню этого заведения, вы поймёте, что побаловать себя дорогими кулинарными шедеврами вам не удастся.

Рыбы:

Рыбы сегодня будут выбирать самые простые пути в движении к поставленной цели. Однако, пока вы пробираетесь через тернии к звёздам, вас опередит более предприимчивая особа, которую не пугает необходимость смело заявить о своих амбициях.