Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)

Сегодня в 12:30 на площади Независимости состоялся митинг против повышения тарифов. Если исключить представителей полиции и СМИ, то собралось человек 60. Как сторонников, так и оппонентов, которые достаточно громко и эмоционально декларировали свою позицию.

Место проведения, по словам организаторов, выбрано не случайно: активисты захотели, чтобы к ним вышел мэр и объяснил, действительно ли он уполномочил своего заместителя Александру Журбу на заседании НКРЭКП поддержать повышение тарифов. Выступали все те же депутат Сумского облсовета Владимир ВОЙТЕНКО, Александ СОКОЛОВ, Андрей ФРОЛКОВ и Валерий ОСАДЧЕНКО. Большинство присутствующих снимали все на телефон. Не будем пересказывать хорошо известную перепетию с открытыми слушаниями и повышением тарифов «Сумытеплоэнерго». Отметим новое: 14 ноября состоится «итоговое» слушание по тарифам. Как заявил Александр Соколов, это третий шаг из 5, и еще все можно изменить.

Активисты требовали. Чтобы мэр вышел на площадь, а потом сами пошли к нему. У Александра Лысенко сегодня прием и он вышел к людям и объяснил свою позицию. Сказал, что с Александром Журбой еще разберется и что сейчас на «Сумытеплоэнерго» проходит то ли обыск, то ли выемка документов. Активисты требовали встречи за круглым столом и они ее добились. Она, по словам Валерия Осадченко, состоится завтра.