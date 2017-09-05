Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.10 Среда

Плиточный бум в Сумах

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

На обустройство придомовых территорий в этом году из горбюджета выделено около 60 млн грн.
Территорию возле старенькой пятиэтажки на Рабочей, 84 сейчас не узнать. Везде красивая плитка, возле каждого подъезда сделаны спуски. В этом году здесь сделали «евродвор» — замостили плиткой придомовую территорию, а перед этим заменили трубы канализации и водопровода в подвале и отмостки, чтобы дом не подмокал. Жители не нарадуются. Говорят, за более чем полувековую историю двора многие обещали, а сделали вот только сейчас.
«У нас много проблем. Крыша течет. Желоба прогнили. Не хватило 20 м труб на четвертый подъезд и на пятый. Там стоит счетчик. Постарайтесь нам еще выделить деньги», — перечисляют жители оставшиеся коммунальные проблемы городскому руководству.
Их внимательно выслушали. И четко пообещали, что скоро у каждого подъезда появятся по две лавочки и если кто против, то об этом надо сказать сейчас, а то потом поздно будет.
В комментариях журналистам мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО заметил, что программа ремонтов придомовых территорий позитивно воспринята горожанами и люди хотят, чтобы она была продолжена. «Когда мы благоустраиваем территорию, то кроме укладки плитки или асфальта мы устанавливаем лавочки, детские площадки, обустраиваем территорию около подъездов и обязательно делаем отмостки, чтобы вода не шла в подвал. В этом году мы выполним 72 объекта, а в следующем, думаю, будет не меньше. Мы идем навстречу пожеланиям горожан», — заявил он.
В городе 1815 домов и 700 дворовых территорий. За три года обустроены около 300, в планах на ближайшие три года – по 125 дворов ежегодно. Вот только что будет с городским бюджетом, никто не знает. И вроде как бюджет развития может быть меньше миллионов на 200.
«За три года трудно было все отремонтировать, но свет в конце тоннеля уже виден», — считает начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ.
При выполнении работ стараются максимально учесть пожелания местных жителей, в том числе в части обустройства парковочных мест, с тем чтобы в ближайшие 10-15 лет не возникало необходимости что-то переделывать. Также жители «диктуют», что им предпочтительнее — плитка или асфальт.
Начаты работы по ул. Л.Украинки, 25, ведутся подготовительные работы по ул. Металлургов, 24 и 26, также запланирован ремонт территорий около шести домов по проспекту М. Лушпы. Насколько удастся выполнить запланированное, зависит от погодных условий. Что не успеют в текущем году, продолжат в следующем.
Александр Лысенко сообщил, что сейчас у него на рассмотрении находятся титульные списки дворовых территорий, которые хотят ремонтировать в 2018-2020 годах. Поступают предложения от депутатов, которые сотрудничают с квартальными, ОСББ и домовыми комитетами. Документ согласуют с депутатами городского совета и общественностью, а потом обнародуют для широкой общественности, чтобы горожане точно знали, когда ждать ремонта на их придомовых территориях.
Александр Лысенко уже определил первый объект следующего года: двор дома на Покровской площади и Соборной. «Уже внес изменения. Первым будет двор дома возле налоговой. Центр города, люди идут к фонтану «Садко», а там такая страшная территория. Я ее поставил первой», — сказал Александр Лысенко.

врез
В текущем году обустроят 72 двора

Цитата
«Мы обязательно будем контролировать выполнение работ. На сегодняшний уровень мы выходили три года. Видим, что качество работ намного лучше, чем на ул. Прокофьева. Мы и там поддерживаем объекты в нормальном состоянии. Те, кто выполняет работы, дают гарантию 10 лет», — мэр Сум Александр Лысенко.

Фото автора
В начале славных дел. Во дворе на Ремесленной, 25 работы только начинаются, как и на Лермонтова, 3
Инна Стасова, «Панорама» №42

Напечатать Письмо автору Просмотров 118 Комментариев 0

читайте также
В Сумах журналисты «разгромили» судей и чиновников (фото) 4 фото
В Сумах журналисты «разгромили» судей и чиновников (фото)
05.09.2017, 12:34 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 05.09.2017, 12:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 291 Комментариев 0
В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт
В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт
04.09.2017, 17:03 Новость
Панорама Панорама 04.09.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 113 Комментариев 0
Как в Сумах отмечали День Независимости (фото) 4 фото
Как в Сумах отмечали День Независимости (фото)
04.09.2017, 09:09 Новость
Панорама Панорама 04.09.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 329 Комментариев 0
Тарифный «караван» в Сумах
Тарифный «караван» в Сумах
04.09.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 04.09.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 251 Комментариев 0
В Сумах появилось место для променада (фото) 6 фото
В Сумах появилось место для променада (фото)
01.09.2017, 17:00 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.09.2017, 17:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 797 Комментариев 0
Братья меньшие: в Сумах посчитали бездомных
Братья меньшие: в Сумах посчитали бездомных
01.09.2017, 14:23 Новость
Панорама Панорама 01.09.2017, 14:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 134 Комментариев 0
Время удивительных людей
Время удивительных людей
01.09.2017, 13:15 Новость
Панорама Панорама 01.09.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 140 Комментариев 0
Парад техники и «Ночь города»: чем удивят праздничные Сумы
Парад техники и «Ночь города»: чем удивят праздничные Сумы
31.08.2017, 17:07 Новость
Панорама Панорама 31.08.2017, 17:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 481 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
БФ «Технологія» оновив реанімацію дитячої обласної лікарні (фоторепортаж)
Вчера, 08:40
admin adminych admin adminych Вчера, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 182 Комментариев 0
Решили купить кровать — выберите стилистическое оформление
20.10.2017, 15:44
admin adminych admin adminych 20.10.2017, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 526 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
BRISTOL Comfort House — отличный вариант купить двухкомнатную квартиру в Голосеевском районе
17.10.2017, 16:05
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
Так в чому справа? В зуби транспорант "Путiн, прiйдi!!!" I пiд посольство Мордора!
22.10.2017, 11:36
Сергей Федоров к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...
20.10.2017, 23:44
Петро Васильович к материалу
Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»
За Ксюшу проголосуют все, кто смотрит Дом-2. А это большая половина лектората Навального. Ксюша - проект кремля.
20.10.2017, 08:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII