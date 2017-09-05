Плиточный бум в Сумах

На обустройство придомовых территорий в этом году из горбюджета выделено около 60 млн грн.

Территорию возле старенькой пятиэтажки на Рабочей, 84 сейчас не узнать. Везде красивая плитка, возле каждого подъезда сделаны спуски. В этом году здесь сделали «евродвор» — замостили плиткой придомовую территорию, а перед этим заменили трубы канализации и водопровода в подвале и отмостки, чтобы дом не подмокал. Жители не нарадуются. Говорят, за более чем полувековую историю двора многие обещали, а сделали вот только сейчас.

«У нас много проблем. Крыша течет. Желоба прогнили. Не хватило 20 м труб на четвертый подъезд и на пятый. Там стоит счетчик. Постарайтесь нам еще выделить деньги», — перечисляют жители оставшиеся коммунальные проблемы городскому руководству.

Их внимательно выслушали. И четко пообещали, что скоро у каждого подъезда появятся по две лавочки и если кто против, то об этом надо сказать сейчас, а то потом поздно будет.

В комментариях журналистам мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО заметил, что программа ремонтов придомовых территорий позитивно воспринята горожанами и люди хотят, чтобы она была продолжена. «Когда мы благоустраиваем территорию, то кроме укладки плитки или асфальта мы устанавливаем лавочки, детские площадки, обустраиваем территорию около подъездов и обязательно делаем отмостки, чтобы вода не шла в подвал. В этом году мы выполним 72 объекта, а в следующем, думаю, будет не меньше. Мы идем навстречу пожеланиям горожан», — заявил он.

В городе 1815 домов и 700 дворовых территорий. За три года обустроены около 300, в планах на ближайшие три года – по 125 дворов ежегодно. Вот только что будет с городским бюджетом, никто не знает. И вроде как бюджет развития может быть меньше миллионов на 200.

«За три года трудно было все отремонтировать, но свет в конце тоннеля уже виден», — считает начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ.

При выполнении работ стараются максимально учесть пожелания местных жителей, в том числе в части обустройства парковочных мест, с тем чтобы в ближайшие 10-15 лет не возникало необходимости что-то переделывать. Также жители «диктуют», что им предпочтительнее — плитка или асфальт.

Начаты работы по ул. Л.Украинки, 25, ведутся подготовительные работы по ул. Металлургов, 24 и 26, также запланирован ремонт территорий около шести домов по проспекту М. Лушпы. Насколько удастся выполнить запланированное, зависит от погодных условий. Что не успеют в текущем году, продолжат в следующем.

Александр Лысенко сообщил, что сейчас у него на рассмотрении находятся титульные списки дворовых территорий, которые хотят ремонтировать в 2018-2020 годах. Поступают предложения от депутатов, которые сотрудничают с квартальными, ОСББ и домовыми комитетами. Документ согласуют с депутатами городского совета и общественностью, а потом обнародуют для широкой общественности, чтобы горожане точно знали, когда ждать ремонта на их придомовых территориях.

Александр Лысенко уже определил первый объект следующего года: двор дома на Покровской площади и Соборной. «Уже внес изменения. Первым будет двор дома возле налоговой. Центр города, люди идут к фонтану «Садко», а там такая страшная территория. Я ее поставил первой», — сказал Александр Лысенко.

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В текущем году обустроят 72 двора

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«Мы обязательно будем контролировать выполнение работ. На сегодняшний уровень мы выходили три года. Видим, что качество работ намного лучше, чем на ул. Прокофьева. Мы и там поддерживаем объекты в нормальном состоянии. Те, кто выполняет работы, дают гарантию 10 лет», — мэр Сум Александр Лысенко.

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В начале славных дел. Во дворе на Ремесленной, 25 работы только начинаются, как и на Лермонтова, 3

Инна Стасова, «Панорама» №42