За последние 13 лет сумма коммунальных платежей среднестатистической украинской семьи выросла в 26 раз, а для обычного взрослого трудоустроенного гражданина Украины она увеличилась более чем в 28 раз. Такие шокирующие цифры «Слово и Дело» вычислило, отследив повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2004 года до сих пор.
Так, 13 лет назад, семья, состоящая из двух взрослых и одного ребенка и проживавшая в двухкомнатной квартире площадью 60 кв. м, платила за все коммунальные услуги в среднем 125 грн, теперь же платить приходится несравнимо больше – примерно 3297 грн. За однокомнатную квартиру, в которой проживает один взрослый, в 2004-м необходимо было платить ежемесячно около 59 грн, теперь же – в среднем 1678 грн.
Платежки украинцев: убийственный рост (инфографика)
За последние 13 лет сумма коммунальных платежей среднестатистической украинской семьи выросла в 26 раз, а для обычного взрослого трудоустроенного гражданина Украины она увеличилась более чем в 28 раз. Такие шокирующие цифры «Слово и Дело» вычислило, отследив повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2004 года до сих пор.
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