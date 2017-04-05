Платежки украинцев: убийственный рост (инфографика)

За последние 13 лет сумма коммунальных платежей среднестатистической украинской семьи выросла в 26 раз, а для обычного взрослого трудоустроенного гражданина Украины она увеличилась более чем в 28 раз. Такие шокирующие цифры «Слово и Дело» вычислило, отследив повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2004 года до сих пор.

Так, 13 лет назад, семья, состоящая из двух взрослых и одного ребенка и проживавшая в двухкомнатной квартире площадью 60 кв. м, платила за все коммунальные услуги в среднем 125 грн, теперь же платить приходится несравнимо больше – примерно 3297 грн. За однокомнатную квартиру, в которой проживает один взрослый, в 2004-м необходимо было платить ежемесячно около 59 грн, теперь же – в среднем 1678 грн.