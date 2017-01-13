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Платежи за коммуналку в Украине и мире (инфографика)

Сегодня, 15:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Платежи за коммуналку в Украине и мире (инфографика)

В Украине оплата коммунальных услуг обходится в 40% от средней зарплаты по стране, в Латвии этот показатель не превышает 30%, тогда как в Германии и США — не более 10%, — сообщает РИА Новости Украина.


В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены газа для населения и связанный с этим рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров «голубого топлива» для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза. Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.

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