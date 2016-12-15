Пикет в Сумах: «Нет пособникам террористов!» (фото)

В Сумах 10 февраля возле центрального офиса «Укртелекома» на ул. Ильинской состоялась акция протеста. Организатором акции выступила сумская организация «Молодого Народного руха». Поводом для нее стало увольнение из «Укртелекома» члена организации, волонтера Дарьи БАЛАЦЕНКО после возникшего конфликта – в «Укртелекоме» ее обязывали подписать договор об услугах со «Сбербанком России», который обслуживает сотрудников «Укртелекома». Дарья из патриотических мотивов отказалась это сделать и уволилась. В акции приняли участие до 20 человек. Они раздавали листовки «Увага, Сбербанк вбиває» прохожим и эмоционально высказывали свое осуждение российской агрессии против Украины и практики работы в стране банков с российским капиталом. Перед центральным входом в офис участники акции также разбросали российскую мелочь, заяви что это «30 серебряников от оккупантов» Также возле офиса были разбросаны гильзы от пистолетных, автоматных и пулеметных патронов, привезенные с восточного фронта. Участники акции также заклеили листовками банкомат Сбербанка России, который находиться возле входа в офис. К протестующим вышел директор Сумского филиала «Укртелекома» Вячеслав МАРИНИЧ, однако в ходе диалога понимания стороны не нашли.

Компания «Укртелеком» была приватизирована в 2011 г., большинство ее акций принадлежат структурам, связанным с олигархом Ринатом АХМЕТОВЫМ.