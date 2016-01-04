Підсумки 2016: Мер Сум кращий, а рада – найефективніша

Проводячи моніторинг ситуації з обіцянками мерів у 2016 році, за даними аналітичного порталу «Слово і діло» найбільших успіхів досяг мер Сум Олександр Лисенко.

Рівень відповідальності якого в 2016 році зріс на 21% та склав 36%.

Також, Суми стали лідером в підготовці місцевих бюджетів в Україні.

Про це свідчать результати моніторингу процесу прийняття місцевих бюджетів на 2017 рік, який був проведений Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!».

Про підсумки дослідження, яке громадські експерти провели у понад 30 містах України, включаючи усі обласні центри та Київ, розповіли на прес-конференції у столиці 27 грудня.

Суми з стовідсотковим результатом (11 балів) посіли 1 місце. За висновком фахівців, лише в Сумах бюджетний процес був організований на відповідному рівні, що означає не тільки дотримання формальних вимог законодавства, а й високий рівень залучення громадськості (ID).