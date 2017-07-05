Команды Сумщины, готовящиеся к чемпионату Украины по футболу среди команд первой лиги, провели контрольные поединки. ПФК «Сумы», который сейчас находится на сборах в Одессе, провел матч с одесским «Черноморцем» и уступил с разгромным счетом 0:5. Из прошлого состава за сумчан сыграли лишь несколько человек — Артем ШТАНЬКО, Антон МУХОВИКОВ, Богдан ДУШИН. Остальные — это новички команды и футболисты, находящиеся на просмотре. Следующий контрольный матч сумчане проведут 7 июля с одесской «Жемчужиной».
А вот ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» свой первый контрольный поединок провел успешно — он обыграл донецкий «Олимпик» со счетом 2:1. Единственный гол в составе «Олимпика» забил бывший игрок ПФК «Сумы» Иван БРИКНЕР.
ПФК «Сумы» разгромлен одесским «Черноморцем», «Нефтяник-Укрнефть» обыграл «Олимпик»
Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрика: Спорт Регионы: Сумщина, Ахтырский район, Сумский район
Команды Сумщины, готовящиеся к чемпионату Украины по футболу среди команд первой лиги, провели контрольные поединки. ПФК «Сумы», который сейчас находится на сборах в Одессе, провел матч с одесским «Черноморцем» и уступил с разгромным счетом 0:5. Из прошлого состава за сумчан сыграли лишь несколько человек — Артем ШТАНЬКО, Антон МУХОВИКОВ, Богдан ДУШИН. Остальные — это новички команды и футболисты, находящиеся на просмотре. Следующий контрольный матч сумчане проведут 7 июля с одесской «Жемчужиной».
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