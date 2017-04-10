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Petya идет в атаку (инфографика)

Сегодня, 12:27 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Petya идет в атаку (инфографика)

Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Как сообщает РИА Новости Украина, вслед за Украиной и Россией вирус-вымогатель Petya.A атаковал Европу, США и уже добрался до Азии. Вредоносная программа шифрует и блокирует все файлы на компьютере, требуя выкуп. По последним данным, уже 45 компаний и пользователей перечислили 300 долларов в валюте биткойн для защиты от вируса Petya. Однако ключи к файлам так и не получили. Эксперты вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины, а именно — с установки зараженной версии бухпрограммы M.E.Doc. Всего пострадали около 80 компаний на территории России и Украины. На втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку самых пострадавших стран также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

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