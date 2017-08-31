Петиции в органы власти: у кого что спрашивать (инфографика)

С какими вопросами в электронных петициях можно обращаться к Верховной Раде, Президенту, Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления можно увидеть в инфографике, опубликованной а сайте Верховной Рады.

Инфографика подготовлена ОО «Лига интернов» при поддержке Программы USAID РАДА, которая выполняется Фондом Восточная Європа.





