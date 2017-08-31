С какими вопросами в электронных петициях можно обращаться к Верховной Раде, Президенту, Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления можно увидеть в инфографике, опубликованной а сайте Верховной Рады.
Инфографика подготовлена ОО «Лига интернов» при поддержке Программы USAID РАДА, которая выполняется Фондом Восточная Європа.
Петиции в органы власти: у кого что спрашивать (инфографика)
С какими вопросами в электронных петициях можно обращаться к Верховной Раде, Президенту, Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления можно увидеть в инфографике, опубликованной а сайте Верховной Рады.
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