Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта

Сегодня без перфораторов невозможно представить себе ни один ремонт в доме. Попробуйте-ка проделать отверстие в стене, не имея под рукой перфоратора. А ведь были времена, когда приходилось пользоваться зубилом и молотком, чтобы пробить отверстие в стене. При этом сколько было шуму!

К счастью, эти времена прошли навсегда. Вначале зубила были вытеснены электродрелями. Правда, признаемся, одной электродрели было недостаточно, чтобы проделать отверстие: ведь дрель может только сверлить, а при наличии в материале стены твердых и прочных элементов сверло было бессильно само справиться с ними. Вот и приходилось «помогать» сверлу все тем же зубилом.

Но вот наступила эра перфораторов, вобравших в себя все достоинства электродрели и, если так можно, выразиться электрозубила. Известно, что перфоратор не только сверлит, но и, совершая возвратно-поступательные движения, в прямом смысле долбит, точно дятел, стену, запросто буря отверстия нужного диаметра в камне, бетоне и кирпиче.

Итак, мы делаем вывод, что перфоратор — необходимый инструмент в арсенале любого уважающего себя мастера. Если вы согласны с этим утверждением, а данного электроинструмента у вас нет, то переходим к следующему вопросу: как выбрать перфоратор.

Перечислим несколько главных критериев, которые помогут выбрать качественный перфоратор.

Производитель

Этот фактор мы решили поставить первым пунктом неслучайно. Ведь вполне логично, что зарекомендовавшая себя компания-производитель подобных электроинструментов, которая находится постоянно на слуху и на виду, вызывает доверие к своим изделиям. Возьмем для примера перфораторы Bosch. Элетроинструменты этого ведущего в мире производителя самых разных видов техники и оборудования заслуженно снискали к себе доверие и пользуются неизменным спросом благодаря стабильному качеству, надежности, долговечности, постоянно развивающимся инновациям и удобным функциональным возможностям. Поэтому неудивительно, что электроинструменты этой компании широко представлены во многих украинских специализированных интернет-магазинах. В частности, перфоратор Bosch разных модификаций вы можете приобрести в интернет-магазине «Або» http://abo.ua/perforatory/bosch/

Конструкция

На этот пункт стоит обратить особое внимание. Дело в том, что, помимо перфораторов, существуют дрели, выполняющие похожие функции. Но их конструкция такова, что она изначально не позволяет совершать удары должной силы, поэтому дрели, как правило, не справляются с прочным бетоном или каменным покрытием. Выше мы сравнили перфоратор с дятлом — довольно сложным биологическим устройством, придуманным природой на протяжении многих лет эволюции. Человек сделал что-то подобное — сначала разработал отбойный молоток, а затем по аналогии с ним создал перфоратор, оснастив его поршнем и пневматической системой ударов. Электропневматический ударный механизм не единственный, который используется в работе перфоратора. Есть, к примеру, бойковый механизм, в котором специальный вращающийся подшипник приводит в движение боек и заставляет его совершать удары.

Производительность

Этот параметр зависит от двух характеристик инструмента: энергии его удара, которая измеряется, как любая другая энергия, в джоулях и колеблется от 1 до 15 джоулей, и частоты, с которой боек наносит удар. Нетрудно догадаться, что чем больше обе эти величины, тем с большей производительностью будет работать перфоратор, выбивая отверстия большего диаметра за более короткий срок. И наоборот, перфоратор, энергия удара которого не превышает 1-3 джоуля, ничем не лучше ударной дрели: такой скорее будет «целовать» бетон, чем проделает в нем отверстие. Оба показателя, энергия и частота удара, требуют от инструмента мощной внутренней оснастки, прежде всего двигателя, который обеспечивает выполнение инструментом возложенных на него задач и является залогом надежности и долговечности перфоратора.

Потребляемая мощность и частота вращения шпинделя

Еще раз отметим, что перфоратор — это не дрель: его главная задача бурить, а не сверлить. Сверление, как известно, требует больше потребляемой мощности, и частота вращения шпинделя тоже должна быть достаточно высокой. У перфоратора, для которого сверление — вторичная операция, оба параметра достаточно скромные: потребляемая мощность от 400 до 1200 ватт, частота вращения шпинделя 600-1500 оборотов в минуту. Важной особенностью этого инструмента является и то, что для достижения большей производительности частота вращения должна снижаться.

Вес

Между весом и производительностью перфоратора существует прямая пропорциональность. Поэтому инструменты для домашнего пользования, как правило, небольшие и легкие, а профессиональные перфораторы, которыми проделывают отверстия большого диаметра, — достаточно массивные и тяжелые.

Режимы работы

Перфоратор может работать как дрель (т. е. только сверлить), как зубило (т. е. только долбить), а есть универсальные модели, которые способны совершать три операции на выбор: сверлить, бурить (сверлить и долбить одновременно) или только долбить без вращения шпинделя. Если вы выбираете инструмент, совмещающий в себе дрель и бур, обратите внимание на то, чтобы на перфораторе был переключатель скоростей, поскольку, как мы уже отметили выше, вращение шпинделя во время сверления происходит быстрей, чем в режиме бурения.

Дополнительные критерии

К ним можно отнести такие факторы, как:

тип патрона, в который крепится бур. Основных типа патрона существует три: SDS plus (для бытовых моделей), SDS max (для профессиональных инструментов) и новый тип крепления SDS-top, который зачастую применяется в перфораторах Bosch;

форма инструмента. Есть форма, предусматривающая горизонтальное расположение двигателя, а есть — вертикальное. Последний вариант считается более предпочтительным, поскольку двигатель в этом случае лучше охлаждается. Недостатком такой конструкции является то, что она «тянет» за собой увеличение веса инструмента;

дополнительные удобства. У перфоратора их может быть несколько, например, система антивибрации, гасящая отдачу, которая неизбежна во время работы инструмента; мягкий пуск, защищающий двигатель от внезапных нагрузок и перегрева, функция обратного вращение вала, которая придет вам на помощь, если сверло вдруг застрянет в бетоне или камне и т. д.

Как видим, перфоратор — довольно сложный вид электроинструмента. Поэтому будет разумным, если перед его покупкой вы проконсультируетесь у продавцов компании, в которой намерены приобрести перфоратор.