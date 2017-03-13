Панорама / сумы / новости / события / комментарии
01.09 Пятница

Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта

13.03.2017, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта

Сегодня без перфораторов невозможно представить себе ни один ремонт в доме. Попробуйте-ка проделать отверстие в стене, не имея под рукой перфоратора. А ведь были времена, когда приходилось пользоваться зубилом и молотком, чтобы пробить отверстие в стене. При этом сколько было шуму!

К счастью, эти времена прошли навсегда. Вначале зубила были вытеснены электродрелями. Правда, признаемся, одной электродрели было недостаточно, чтобы проделать отверстие: ведь дрель может только сверлить, а при наличии в материале стены твердых и прочных элементов сверло было бессильно само справиться с ними. Вот и приходилось «помогать» сверлу все тем же зубилом.

Но вот наступила эра перфораторов, вобравших в себя все достоинства электродрели и, если так можно, выразиться электрозубила. Известно, что перфоратор не только сверлит, но и, совершая возвратно-поступательные движения, в прямом смысле долбит, точно дятел, стену, запросто буря отверстия нужного диаметра в камне, бетоне и кирпиче.

Итак, мы делаем вывод, что перфоратор — необходимый инструмент в арсенале любого уважающего себя мастера. Если вы согласны с этим утверждением, а данного электроинструмента у вас нет, то переходим к следующему вопросу: как выбрать перфоратор.

Перечислим несколько главных критериев, которые помогут выбрать качественный перфоратор.

Производитель

Этот фактор мы решили поставить первым пунктом неслучайно. Ведь вполне логично, что зарекомендовавшая себя компания-производитель подобных электроинструментов, которая находится постоянно на слуху и на виду, вызывает доверие к своим изделиям. Возьмем для примера перфораторы Bosch. Элетроинструменты этого ведущего в мире производителя самых разных видов техники и оборудования заслуженно снискали к себе доверие и пользуются неизменным спросом благодаря стабильному качеству, надежности, долговечности, постоянно развивающимся инновациям и удобным функциональным возможностям. Поэтому неудивительно, что электроинструменты этой компании широко представлены во многих украинских специализированных интернет-магазинах. В частности, перфоратор Bosch разных модификаций вы можете приобрести в интернет-магазине «Або» http://abo.ua/perforatory/bosch/

Конструкция

На этот пункт стоит обратить особое внимание. Дело в том, что, помимо перфораторов, существуют дрели, выполняющие похожие функции. Но их конструкция такова, что она изначально не позволяет совершать удары должной силы, поэтому дрели, как правило, не справляются с прочным бетоном или каменным покрытием. Выше мы сравнили перфоратор с дятлом — довольно сложным биологическим устройством, придуманным природой на протяжении многих лет эволюции. Человек сделал что-то подобное — сначала разработал отбойный молоток, а затем по аналогии с ним создал перфоратор, оснастив его поршнем и пневматической системой ударов. Электропневматический ударный механизм не единственный, который используется в работе перфоратора. Есть, к примеру, бойковый механизм, в котором специальный вращающийся подшипник приводит в движение боек и заставляет его совершать удары.

Производительность

Этот параметр зависит от двух характеристик инструмента: энергии его удара, которая измеряется, как любая другая энергия, в джоулях и колеблется от 1 до 15 джоулей, и частоты, с которой боек наносит удар. Нетрудно догадаться, что чем больше обе эти величины, тем с большей производительностью будет работать перфоратор, выбивая отверстия большего диаметра за более короткий срок. И наоборот, перфоратор, энергия удара которого не превышает 1-3 джоуля, ничем не лучше ударной дрели: такой скорее будет «целовать» бетон, чем проделает в нем отверстие. Оба показателя, энергия и частота удара, требуют от инструмента мощной внутренней оснастки, прежде всего двигателя, который обеспечивает выполнение инструментом возложенных на него задач и является залогом надежности и долговечности перфоратора.

Потребляемая мощность и частота вращения шпинделя

Еще раз отметим, что перфоратор — это не дрель: его главная задача бурить, а не сверлить. Сверление, как известно, требует больше потребляемой мощности, и частота вращения шпинделя тоже должна быть достаточно высокой. У перфоратора, для которого сверление — вторичная операция, оба параметра достаточно скромные: потребляемая мощность от 400 до 1200 ватт, частота вращения шпинделя 600-1500 оборотов в минуту. Важной особенностью этого инструмента является и то, что для достижения большей производительности частота вращения должна снижаться.

Вес

Между весом и производительностью перфоратора существует прямая пропорциональность. Поэтому инструменты для домашнего пользования, как правило, небольшие и легкие, а профессиональные перфораторы, которыми проделывают отверстия большого диаметра, — достаточно массивные и тяжелые.

Режимы работы

Перфоратор может работать как дрель (т. е. только сверлить), как зубило (т. е. только долбить), а есть универсальные модели, которые способны совершать три операции на выбор: сверлить, бурить (сверлить и долбить одновременно) или только долбить без вращения шпинделя. Если вы выбираете инструмент, совмещающий в себе дрель и бур, обратите внимание на то, чтобы на перфораторе был переключатель скоростей, поскольку, как мы уже отметили выше, вращение шпинделя во время сверления происходит быстрей, чем в режиме бурения.

Дополнительные критерии

К ним можно отнести такие факторы, как:

  • тип патрона, в который крепится бур. Основных типа патрона существует три: SDS plus (для бытовых моделей), SDS max (для профессиональных инструментов) и новый тип крепления SDS-top, который зачастую применяется в перфораторах Bosch;
  • форма инструмента. Есть форма, предусматривающая горизонтальное расположение двигателя, а есть — вертикальное. Последний вариант считается более предпочтительным, поскольку двигатель в этом случае лучше охлаждается. Недостатком такой конструкции является то, что она «тянет» за собой увеличение веса инструмента;
  • дополнительные удобства. У перфоратора их может быть несколько, например, система антивибрации, гасящая отдачу, которая неизбежна во время работы инструмента; мягкий пуск, защищающий двигатель от внезапных нагрузок и перегрева, функция обратного вращение вала, которая придет вам на помощь, если сверло вдруг застрянет в бетоне или камне и т. д.

Как видим, перфоратор — довольно сложный вид электроинструмента. Поэтому будет разумным, если перед его покупкой вы проконсультируетесь у продавцов компании, в которой намерены приобрести перфоратор.

Напечатать Письмо автору Просмотров 195 Комментариев 1

читайте также
Зима. Готовимся выбрать кондиционер заранее
Зима. Готовимся выбрать кондиционер заранее
27.01.2015, 15:20
admin adminych admin adminych 27.01.2015, 15:20 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 201 Комментариев 0
Видеодомофоны Slinex
Видеодомофоны Slinex
22.01.2015, 17:42
admin adminych admin adminych 22.01.2015, 17:42 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 122 Комментариев 0
Какую мойку парикмахерскую купить?
Какую мойку парикмахерскую купить?
19.01.2015, 18:00
admin adminych admin adminych 19.01.2015, 18:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 370 Комментариев 0
Лучшая бригада «Укрросметалла»
Лучшая бригада «Укрросметалла»
18.12.2014, 11:42
admin adminych admin adminych 18.12.2014, 11:42 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 594 Комментариев 1
«Укрросметалл»: в центре внимания — кадры
«Укрросметалл»: в центре внимания — кадры
27.11.2014, 11:04
admin adminych admin adminych 27.11.2014, 11:04 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 416 Комментариев 0
Хочешь, чтобы в доме был тепла гарант, покупай твердотопливный котел Kotlant
Хочешь, чтобы в доме был тепла гарант, покупай твердотопливный котел Kotlant
14.10.2014, 15:40
admin adminych admin adminych 14.10.2014, 15:40 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 1 994 Комментариев 0
«Укрросметалл»: философия движения
«Укрросметалл»: философия движения
24.09.2014, 15:28
admin adminych admin adminych 24.09.2014, 15:28 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 456 Комментариев 0
Спасти машиностроение Украины
Спасти машиностроение Украины
17.07.2014, 10:52
admin adminych admin adminych 17.07.2014, 10:52 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 913 Комментариев 5
Теги
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Анна Янчук
    Анна Янчук | Вчера, 14:46

    Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор — https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут акция была на момент покупки. Только у нас Бош «зелёный», бытовой. А до этого была ударная дрель Интерскол, тоже очень хорошая, но бетонную стену многоэтажки не потянула: даже маленькую дырочку просверлить невозможно. С этим же инструментом всё оказалось очень просто и быстро) Так что, правду говорят, что нужно брать не 3-в-1 и т.д., а отдельный инструмент под каждый вид задач.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Энергетики Сумщины – онкобольным детям
28.08.2017, 12:39
admin adminych admin adminych 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 293 Комментариев 0
Опросы

Что для вас День Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 137 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 395 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
Вчера, 23:21
Анна Янчук к материалу
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...
Вчера, 14:46
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
Вчера, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII