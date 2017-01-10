Переступили черту: суициды на Сумщине

За несколько последних дней на территории области трое добровольно ушли из жизни. 5 февраля дома в Белополье повесился 34-летний мужчина. Тело направлено в морг для установления причин смерти. 3 февраля в Шостке покончил жизнь самоубийством через повешение 63-летний мужчина. В этот же день в Конотопе повесился 33-летний, злоупотребляющий спиртным, мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 февраля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 27 человек (в прошлом году на эту же дату – 23).