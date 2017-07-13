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Пересмотрите гардероб: гороскоп на 6 сентября

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Пересмотрите гардероб: гороскоп на 6 сентября

День следует посвятить выполнению неутомительных практических дел. Сегодня есть смысл провести ревизию в своём гардеробе и проанализировать, что из этих вещей будет уместно в новом осеннем сезоне, а что явно пора отправить на свалку.
Овен:
Овны в этот день открыто продемонстрируют свои собственнические инстинкты. После того, как ваша вторая половинка публично проявит интерес к какому-то человеку, вы устроите громкий скандал, чем бросите тень на свою хорошую репутацию.
Телец:
Тельцы посвятят 6 сентября созданию уюта в своём тихом семейном гнёздышке. Претворяя в жизнь свои смелые дизайнерские мечты, вы получите и огромное моральное удовлетворение, и ощущение, что ваше существование стало намного комфортней.
Близнецы:
Близнецы сегодня в полной мере осознают, что вместе с сентябрём к власти пришла осенняя хандра и скука. Чтобы хоть как-то оживить свой унылый быт, вам следует составить план развлекательных мероприятий и практических дел на весь осенне-зимний период.
Рак:
Раки сегодня проявят нереально высокий интерес к совершенно чуждой себе сфере деятельности. На секунду вам даже покажется, что вы сможете обрести успех в этом занятии, но потом вам придётся признать, что любая работа подразумевает профессионализм и наличие опыта.
Лев:
Сегодня многократно увеличится привлекательность Львов для лиц противоположного пола. Не удивляйтесь, если в этот день вам удастся отыскать поклонников даже там, где проявлять романтические симпатии категорически не уместно.
Дева:
Девам сегодня придутся по нраву слова, услышанные от дальнего родственника. Когда одинокий пожилой человек сообщит, что именно вам он завещает своё имущество и состояние, вы будете тронуты до глубины души столь широким жестом.
Весы:
Весам удастся отлично повеселиться за счёт другого человека. Ваш сосед, желая отметить крупное событие в жизни своей семьи, организует пышный банкет и пригласит на него всех людей, с кем его связывают достаточно тёплые отношения.
Скорпион:
Для Скорпионов это воскресенье станет настоящим испытанием на прочность. Сначала вам придётся пережить крупный семейный скандал, а вечером вам уготован конфликт с малознакомым человеком, который вас чем-то оскорбит или обидит.
Стрелец:
Стрельцам этот день покажется очень утомительным и долгим. Сильную усталость и стресс у вас вызовет далеко не окружающий негатив, а, напротив, череда позитивных событий, которые развернутся вокруг вас и вашей семьи.
Козерог:
Козероги сегодня добровольно откажутся принять дорогой подарок Судьбы. Вы решите, что случайное знакомство, имеющее все шансы перерасти в любовный роман, не должно отнимать у вас силы и время в момент, когда вы проводите реформы в своей карьере.
Водолей:
Энергетический потенциал Водолеев будет находиться практически на нуле. Понимая, что сил вам едва ли хватит на выполнение даже повседневных домашних обязанностей, вы откажетесь от любого рода активности и проведёте весь день возле телевизора.
Рыбы:
Рыбам на сегодня следует отказаться от каких-либо масштабных перемен в сфере личных отношений. Оставьте всё как есть и смиренно ждите, когда ваш нынешний избранник сам поймёт, что вашей паре требуется дополнительный импульс для дальнейшего развития.

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