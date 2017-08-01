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Перепутал: ЧП в Сумах

Сегодня, 13:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Перепутал: ЧП в Сумах

Уже больше недели жители 48 квартир в доме по адресу ул. Ахтырская 3, в Сумах, остались без природного газа. Поскольку, 2 сентября из газопровода в квартирах этого дома вместо газа пошла вода. После экстренного выезда на место происшествия специалисты ПАО «Сумыгаз» установили причину аномалии. «Один из жителей дома решил собственноручно заменить старую газовую колонку на новую. Человек переоценил свое умение, перепутал шланги, подключив газовую систему многоквартирного дома к водопроводной. После чего в газовую сеть попала вода. В результате залиты газовые приборы потребителей и выведены из строя приборы учета газа. На сегодня аварийно-восстановительные работы продолжаются. У всех 48 абонентов счетчики газа сняты для проверки работоспособности», — сообщил главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Сергиенко.
Функционирование домовой сети будет восстановлено только тогда, когда будут слиты все остатки воды из газовой системы дома.
Виновник аварийной ситуации ждет штраф и компенсация нанесенного ущерба как соседям, так и газораспределительной компании.
ПАО «Сумыгаз» отмечает, что устанавливать, переносить, заменять или ремонтировать газовые приборы имеют право только специалисты с соответствующей квалификацией и разрешением на выполнение газоопасных работ.
В случае неисправности газовых приборов или необходимости их установки, обращайтесь в службу ПАО «Сумыгаз» по адресам указанным на сайте компании sm.104.ua в разделе «Контакты».
В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с использованием газа в быту, звоните 104. Аварийные вызовы обслуживаются круглосуточно и бесплатно, — сообщает пресс-служба ведомства

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